Novia de exchico reality SE QUIEBRA con DOLOROSO mensaje tras su fallecimiento: "Dios mío, ayúdame que ya no puedo más"

La muerte del exchico reality de 23 años causó dolor entre seguidores y amigos, quienes expresaron su apoyo a su pareja a través de las redes sociales.

La muerte de un querido exchico reality continúa causando conmoción entre los seguidores de la televisión. Tras confirmarse el fallecimiento del joven de 23 años, su pareja utilizó sus redes sociales para compartir desgarradores mensajes en los que expresó el profundo dolor que atraviesa por la repentina partida de su novio.

La chica reality recordó diversos momentos que vivieron juntos y dejó en evidencia el fuerte vínculo que los unía. Sus publicaciones rápidamente generaron reacciones de apoyo por parte de seguidores, amigos y compañeros del programa, quienes le enviaron mensajes de fortaleza en medio de este difícil momento.

Novia de exchico reality conmueve con doloroso pedido de ayuda

A través de varias publicaciones, Josselin Jiménez abrió su corazón y compartió recuerdos íntimos junto a Erick Sánchez, exchico reality de 'BLN Ecuador'. Allí rememoró la forma cariñosa en la que él solía demostrarle su amor y los momentos especiales que marcaron su relación. "Mi bebito, te extraño. Dios mío, cuánto anhelo un abrazo tuyo, una caricia mi amor", se lee al inicio de sus historias.

Novia de exchico reality conmueve con mensajes

La integrante de 'BLN Ecuador' también evocó una anécdota que reflejaba la complicidad que existía entre ambos y cómo, poco a poco, logró vencer su timidez gracias a las muestras de afecto de su pareja.

"Cómo olvidar ese momento, me decías: 'Mi sabro eres increible, estás hermosísima y querías que te diera un beso, pero yo te decia hay mucha gente y luego se me sale el labial. Dios mío, tan cariñoso que eras y yo tan vergonzosa y siempre me decias así como yo te demuestro cariño, quiero que tú también lo hagas y desde ese día comencé a soltarme contigo y ser más cariñosa contigo, estabas divino, precioso, un peluchito", sostuvo.

Asimismo, destacó el cariño que Erick mantenía hacia su entorno familiar y la atención constante que brindaba a las personas más cercanas.

"Siempre le decías a Erick que lo amabas y él te decía que te amaba más, siempre estuvo para las dos, te traía tu batido preferido y te decías que te lo daba a cambio que lo dejaras darme un beso", escribió acompañado de la foto de su hija.

El desgarrador pedido de ayuda que hizo la novia de Erick Sánchez

En otro de sus mensajes, Josselin confesó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que aún intenta encontrar fuerzas para afrontar la ausencia de quien fue su compañero sentimental.

"Perdóname mi amor si en estos momentos no estoy bien, pero dame tiempo mi niña preciosa para estar a tu lado de la mejor manera. Te amo, mi niña, pronto estará bien mamá", agregó.

Finalmente, la joven reality compartió una publicación que reflejó la magnitud de su dolor tras la tragedia y lanzó un emotivo pedido que conmovió a miles de usuarios en redes sociales: "Dios mío ayúdame que ya no puedo más extraño tanto mi amor. Te amo ERIK".