¡Sorpresa total! Revelan el NÚMERO REAL de espectadores que tuvo Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX aún guarda una incógnita clave: la cifra oficial de audiencia. Aunque Nielsen no ha publicado los datos definitivos, las proyecciones previas y los antecedentes históricos permiten anticipar un posible récord sin precedentes para un artista latino en la televisión estadounidense.

Como referencia, el Super Bowl de 2025 registró 127.7 millones de espectadores promedio, convirtiéndose en el evento deportivo más visto en la historia de EE. UU. Esa cifra es hoy la base sobre la cual analistas estiman que el show del artista puertorriqueño podría haber alcanzado o incluso superado marcas históricas.

Sin cifras oficiales, pero con proyecciones que apuntan a un récord latino sin precedentes.

Antecedentes que marcan el camino

El precedente más fuerte sigue siendo el espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez en 2020, que reunió 103 millones de espectadores. Antes de ellas, Gloria Estefan había logrado 83.7 millones en 1999 y 79.6 millones en 1992, cifras destacadas para su época.

Según proyecciones citadas por especialistas de Nielsen, el atractivo de Bad Bunny trasciende al público hispano, impulsado por su dominio global en plataformas como Spotify durante 2025 y su fuerte conexión con audiencias jóvenes y multiculturales.

Streaming, TV y un alcance diverso

Durante el show se reportaron picos iniciales de entre 4 y 5 millones de visualizaciones en streams parciales, una señal temprana del interés masivo. En televisión y plataformas digitales, la audiencia combinada atrajo tanto a espectadores latinos como anglosajones, muchos de los cuales destacaron la producción del espectáculo, pese a que el repertorio fue íntegramente en español.

Al mismo tiempo, el show generó debate: mientras los fans celebraron el hito cultural, también surgieron críticas políticas por el enfoque latino en el escenario más visto de la NFL.

Lo que dicen los números más recientes de Nielsen

En el Super Bowl LIX de 2025, Nielsen confirmó 127.7 millones de espectadores promedio, medidos bajo el estándar Average Minute Audience. El pico máximo alcanzó 137.7 millones, y el reach total fue de 171.8 millones de personas que vieron al menos un minuto del evento.

El medio tiempo de Kendrick Lamar ese año llegó a 133.5 millones de espectadores, cifra que hoy sirve como referencia directa para evaluar el impacto del show de Bad Bunny en 2026.

A la espera del dato final