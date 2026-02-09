Donald Trump CRITICA el show latino de Bad Bunny en el Super Bowl y lo califica como "uno de los peores de la historia"

El presidente cuestionó el medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny, mientras el artista hizo historia para la música latina en la NFL.

El espectáculo marcó un hito para la música latina, pero desató polémica política en EE.UU. | Composición: Wapa / Dara Rojas

El espectáculo marcó un hito para la música latina, pero desató polémica política en EE.UU. | Composición: Wapa / Dara Rojas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la controversia tras lanzar duras críticas contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Sus declaraciones, difundidas a través de la red social Truth Social, generaron un intenso debate político y cultural, al coincidir con una presentación que marcó un hito para la música latina en el evento deportivo más visto del país.

A través de su publicación, Trump calificó el show como: "¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!" Trump amplió sus críticas señalando que: “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Trump calificó el show de Bad Bunny en el Super Bowl como “uno de los peores de la historia”.

El presidente ya había manifestado su desacuerdo con la elección del artista como figura central del evento, calificándola anteriormente como “una horrible elección“. En esta ocasión, endureció su postura al afirmar que el show fue ”una bofetada" para el país.

“no tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

La postura política del artista puertorriqueño

Bad Bunny ha sido crítico de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. En 2025, decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a Estados Unidos para evitar posibles redadas migratorias.

Más recientemente, durante la entrega de los premios Grammy, el cantante expresó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, y añadió: "fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)“.

Un show sin precedentes en la historia del Super Bowl

La presentación de Bad Bunny marcó un hito al convertirse en el primer artista en encabezar el medio tiempo del Super Bowl con un repertorio completamente en español. El espectáculo se realizó en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Al iniciar su actuación, el artista lanzó un mensaje que definió el espíritu del show: “¡Qué rico es ser latino!“

El espectáculo fue concebido como un videoclip en vivo, combinando escenas sobre el campo con material pregrabado, y mostrando elementos de la cultura latinoamericana desde su apertura.

Invitados, mensajes y cierre emotivo

Durante el show participaron artistas como Cardi B, Karol G, Lady Gaga y Ricky Martin, además de figuras públicas como Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el artista se habló a sí mismo en la infancia: “Nunca dejé de creer en mí”.

Ricky Martin aportó un fuerte mensaje político al interpretar un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”: “No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai”. El cierre del espectáculo estuvo marcado por un mensaje de unidad: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. “Dios bendiga a América”.

Bad Bunny concluyó con “Debí tirar más fotos”, acompañado de todos los bailarines en escena y una última frase: “Seguimo’ aquí”.

El Super Bowl y la creciente presencia latina

El medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en una de las vitrinas más influyentes del entretenimiento global. En años recientes ha contado con figuras como Rihanna, Usher, The Weeknd y homenajes históricos al hip hop.