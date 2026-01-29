Conciertos en Lima: Rawayana llega a Lima con su tour '¿Dónde es el after?' y agota entradas en preventa

La banda venezolana Rawayana lanza su nueva gira ‘¿Dónde es el after?’ que llegará a Lima el 15 de agosto. Este tour inicia en Bogotá el 17 de abril, pasando por varias ciudades.

Rawayana confirmó una nueva etapa internacional con la gira ‘¿Dónde es el after?’, un tour que hará escala en Lima el sábado 15 de agosto. El recorrido arrancará el 17 de abril en Bogotá y pasará por ciudades clave como Madrid, Barcelona, México y varios destinos de Centroamérica, antes de llegar a Sudamérica a mediados de año. Esta serie de conciertos acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, que comparte nombre con la gira y vio la luz el 1 de enero de 2026.

¿Dónde se realizará el concierto y cuál es el precio de las entradas?

La banda venezolana, formada bajo el sello Broccoli Records, cuenta con una discografía de seis producciones que marcan distintas etapas de su evolución sonora: Licencia para ser libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando los acéfalos predominan (2021), ¿Quién trae las cornetas? (2023) y el reciente ¿Dónde es el after?

Su trabajo anterior se convirtió en el más exitoso de su carrera, obteniendo un Grammy y un Latin Grammy, además de hitos como su debut en Coachella y colaboraciones de alto perfil como ASTROPICAL junto a Bomba Estéreo.

El concierto se realizará el sábado 15 de agosto en Costa 21, en San Miguel. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 29 a las 10 a. m. a través de Teleticket, con precios de 280 soles en zona VIP y 144 soles en zona general con descuento, válido para compras con tarjetas Interbank. El ingreso está permitido para menores desde los 10 años, siempre que asistan acompañados por un adulto responsable.

'¿Dónde está el after?': el nuevo álbum de Rawayana que conquista en las redes

El nuevo álbum se presenta como una experiencia extensa y conceptual, pensada para escucharse de principio a fin. A lo largo de 23 canciones, Rawayana explora la idea de ir siempre un paso más allá, tanto en lo musical como en lo emocional, combinando géneros, climas y colaboraciones que enriquecen la narrativa del disco.

Entre los primeros adelantos destacan “La Noche Que No Había Uber”, tema con el que participaron en Gallery Sessions, y “Reyimiller”, su debut en COLORS. El proyecto también sobresale por la diversidad de invitados, con nombres como Elena Rose, Joaquina, Carín León, Grupo Frontera, Magic Juan y Manuel Turizo, con quien interpretan “Inglés en Miami”, una de las canciones más comentadas desde su estreno.