La periodista venezolana de Latina regresó a su país para cubrir la tragedia por los terremotos y terminó quebrándose en plena transmisión en vivo.

Reportera venezolana de Latina rompe en llanto al regresar a Venezuela y ver la devastación tras los terremotos. | Composición Wapa

Reportera venezolana de Latina rompe en llanto al regresar a Venezuela y ver la devastación tras los terremotos. | Composición Wapa

La tragedia por los terremotos en Venezuela dejó una de las escenas más conmovedoras en televisión. Una reportera de Latina Televisión regresó a su país natal para cubrir el desastre y terminó rompiendo en llanto al ver la magnitud de la destrucción. La periodista documentó el drama humanitario tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Reportera de Latina se quiebra en vivo al ver cómo quedó Venezuela tras el terremoto

El retorno de la periodista estuvo marcado por la tristeza. Luego de varios años fuera de Venezuela, volvió para informar desde las zonas más golpeadas por los terremotos.

Durante un enlace en vivo con Mónica Delta, la comunicadora confesó que nunca imaginó reencontrarse con su país en medio de una tragedia de esa magnitud. La devastación cambió por completo el lugar donde estudió y vivió importantes momentos de su vida.

"Hoy me encuentro con escombros, hoy me encuentro con un lugar que no he conocido, no era lo que yo conocía, con desolación; aquí hace ocho años encontraba amigos", expresó entre lágrimas durante su despacho televisivo.

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La reportera también relató las duras condiciones que encontró al llegar a Maiquetía, una de las zonas más afectadas. Según contó, el fuerte olor y la magnitud de la destrucción hicieron casi imposible el ingreso del equipo periodístico para registrar la emergencia.

"Hemos encontrado un panorama complicado y lo que más me ha conmovido es el olor tan fuerte que no podíamos ni caminar; era como para desmayarte y tuvimos que salir rápido de esta zona", señaló.