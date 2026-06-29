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El desgarrador llanto de reportera venezolana de Latina al volver a su país tras los terremotos: “No era lo que conocía”

La periodista venezolana de Latina regresó a su país para cubrir la tragedia por los terremotos y terminó quebrándose en plena transmisión en vivo.

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    El desgarrador llanto de reportera venezolana de Latina al volver a su país tras los terremotos: “No era lo que conocía”
    Reportera venezolana de Latina rompe en llanto al regresar a Venezuela y ver la devastación tras los terremotos. | Composición Wapa
    El desgarrador llanto de reportera venezolana de Latina al volver a su país tras los terremotos: “No era lo que conocía”

    La tragedia por los terremotos en Venezuela dejó una de las escenas más conmovedoras en televisión. Una reportera de Latina Televisión regresó a su país natal para cubrir el desastre y terminó rompiendo en llanto al ver la magnitud de la destrucción. La periodista documentó el drama humanitario tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

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    El retorno de la periodista estuvo marcado por la tristeza. Luego de varios años fuera de Venezuela, volvió para informar desde las zonas más golpeadas por los terremotos.

    Durante un enlace en vivo con Mónica Delta, la comunicadora confesó que nunca imaginó reencontrarse con su país en medio de una tragedia de esa magnitud. La devastación cambió por completo el lugar donde estudió y vivió importantes momentos de su vida.

    "Hoy me encuentro con escombros, hoy me encuentro con un lugar que no he conocido, no era lo que yo conocía, con desolación; aquí hace ocho años encontraba amigos", expresó entre lágrimas durante su despacho televisivo.

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    La reportera también relató las duras condiciones que encontró al llegar a Maiquetía, una de las zonas más afectadas. Según contó, el fuerte olor y la magnitud de la destrucción hicieron casi imposible el ingreso del equipo periodístico para registrar la emergencia.

    "Hemos encontrado un panorama complicado y lo que más me ha conmovido es el olor tan fuerte que no podíamos ni caminar; era como para desmayarte y tuvimos que salir rápido de esta zona", señaló.

    Hasta ahora, el balance oficial reporta 1.450 fallecidos, más de 3.150 heridos y alrededor de 50.000 desaparecidos, según la Organización de las Naciones Unidas. Equipos de rescate continúan trabajando en La Guaira, donde persiste la esperanza de hallar sobrevivientes entre los escombros.

    SOBRE EL AUTOR:
    El desgarrador llanto de reportera venezolana de Latina al volver a su país tras los terremotos: “No era lo que conocía”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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