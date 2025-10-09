'Esto es Guerra' es el programa en vivo más visto de la televisión: cuánto ráting hizo

El reality Esto es Guerra , producido por Pro Tv, mantiene su liderazgo en el horario gracias a su propuesta entretenida y competitiva, cautivando a diversas audiencias.

El reality, producido por Pro Tv, mantiene su liderazgo en el horario gracias a su propuesta entretenida y competitiva, cautivando a diversas audiencias.

El reality de competencia 'Esto es Guerra' se ha consolidado como el programa en vivo más visto de la televisión nacional, pues el último lunes registró 20 puntos de rating, y los guerreros y combatientes ya se alistan para la gran semifinal.

El programa producido por Pro Tv mantiene el liderazgo de su horario con una propuesta entretenida, divertida y con mucha competencia, que ha capturado al público de diversas edades.

"Estamos felices con los resultados en las cifras del rating, pues es un reflejo del gran esfuerzo que realizamos todos los días para hacer un programa en vivo y entretener a las familias en sus casas", señaló Diego Quijano, Gerente General de Pro Tv.

'Esto es Guerra' lleva 13 años siendo líder en su horario y en los realities de competencia, y actualmente todos los guerreros y combatientes vienen alistándose para participar en la gran semifinal que se desarrollará en 3 semanas.

"Se vienen muchas más sorpresas para el público, pues cada día buscamos ofrecer lo mejor. Llevamos trece años como líderes y sentimos que 'Esto es Guerra' aún tiene para rato", añadió Quijano.

Katia Palma en los combatientes

Las sorpresas siempre surgen en el programa 'Esto es Guerra' y actualmente vemos a Katia Palma como parte de los combatientes.