    El reality de competencia 'Esto es Guerra' se ha consolidado como el programa en vivo más visto de la televisión nacional, pues el último lunes registró 20 puntos de rating, y los guerreros y combatientes ya se alistan para la gran semifinal.

    El programa producido por Pro Tv mantiene el liderazgo de su horario con una propuesta entretenida, divertida y con mucha competencia, que ha capturado al público de diversas edades.

    "Estamos felices con los resultados en las cifras del rating, pues es un reflejo del gran esfuerzo que realizamos todos los días para hacer un programa en vivo y entretener a las familias en sus casas", señaló Diego Quijano, Gerente General de Pro Tv.

    'Esto es Guerra' lleva 13 años siendo líder en su horario y en los realities de competencia, y actualmente todos los guerreros y combatientes vienen alistándose para participar en la gran semifinal que se desarrollará en 3 semanas.

    "Se vienen muchas más sorpresas para el público, pues cada día buscamos ofrecer lo mejor. Llevamos trece años como líderes y sentimos que 'Esto es Guerra' aún tiene para rato", añadió Quijano.

    Katia Palma en los combatientes

    Las sorpresas siempre surgen en el programa 'Esto es Guerra' y actualmente vemos a Katia Palma como parte de los combatientes.

    "Los combatientes son un gran equipo, muy competitivos. Y bueno, ahora me toca estar aquí pero pronto regresaré a los guerreros. Me quedé sorprendida con la elección de Patricio Parodi, quien prefirió a Mathías; pero volveré y pondré las cosas en su sitio", ha comentado Katia sobre su presente.

    'Esto es Guerra' es el programa en vivo más visto de la televisión: cuánto ráting hizo
    Sergio Mejía

    Sergio Mejía

Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital.

