“Bibi” de la Familia P. Luche causó polémica con sus declaraciones sobre los pro-vida

Regina Blandón se hizo conocida gracias a la serie mexicana “Familia P. Luche”, donde caracterizaba a la hija mayor de Ludovico P. Luche, de eso han pasado muchos años y ahora se ha convertido en una joven actriz que se abre camino poco a poco, mientras alza su voz como activista feminista.

La actriz mexicana generó debate a través del Twitter, luego que varios usuarios afirmaran que Bibi P. Luche era una persona pro-vida, por lo que Regina no dudó en responder y defender a su querido personaje.

Como se recuerda, Regina Blandón se ganó el cariño de la gente, sobre todo gracias a su rol como Bibi y ahora por sus apariciones en el programa de comedia ‘Me caigo de risa’, además de su presencia en varias películas que fueron taquilleras.

Ante estas afirmaciones en las redes sociales, la actriz aseguró que el personaje de Bibi no era una persona “pro-vida”, o sea, que esté en contra de la despenalización del aborto y al derecho de las mujeres a tomar las decisiones sobre su cuerpo.

Para Blandón, ‘Bibi’ siempre investiga, lee y se informa, a diferencia de una persona pro-vida que no se da cuenta que el tema de la legalización del aborto es una situación de salud pública.

Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales. https://t.co/UFQ0KRWQFY — Regina Blandón (@ReginaBlandon) February 3, 2021

Todo esto se dio cuando una página de Facebook de nombre Personajes ficticios, colocó a Bibi como alguien en contra de la despenalización del aborto, pero de inmediato seguidores de Regina Blandón manifestaron que la actriz tiene ideas opuestas, por lo que creían imposible que sea pro-vida y, para acabar con la duda, un usuario de Twitter le hizo la consulta en la mencionada plataforma a la actriz para que diga lo que piensa sobre esto.

Para la artista mexicana, las características de Bibi la hacen una persona con criterio para saber sobre el derecho a decidir y que el aborto no solo se debe a creencias personales.

“Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “provida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales”, afirmó.

Como se sabe, Regina Blandón en más de una ocasión ha utilizado sus redes sociales para apoyar temas de género y que tienen relación con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

“El debate no es: aborto o no aborto, es aborto legal o aborto clandestino. Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice sí te obliga a ser madre. Por eso aborto legal ya”, escribió en su perfil, en donde constantemente comparte información sobre el tema.