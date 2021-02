Mike Biaggio: actor mexicano lucha contra la COVID-19 con tanque de oxigeno

Mike Biaggio es un reconocido actor mexicano que ha actuado en numeros telenovelas, entre ellas Rebelde, Las dos caras de Ana, La madrastra, entre otros.

Recientemente ha hecho noticia no por su trabajo, sino por su delicada salud a causa de la COVID-19. Su esposa, Gloria Sierra contó todo lo que tuvo que pasar para conseguir un tanque de oxígeno.

Mike Biaggio vio su salud resquebrajada luego que se contagiara de coronavirus. Incluso, tuvo que utilizar tanque de oxígeno al no poder respirar bien. Sin embargo, no fue nada fácil conseguirlo.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del intérprete pidió ayuda para conseguir el tanque de oxígeno, dando detalles de lo sucedido.

“Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las cinco de la tarde y me dice ‘ay, como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado’. Se viene a acostar a la cama, y de pronto ahorita en la noche, como a las ocho, ‘oye traigo mucho escalofrío’, y le toco, y calentura”, contó Gloria Sierra.

"Le tomo la temperatura, tenía 37 y pico, no era tan grave. Cuando le tomo la oxigenación me doy cuenta de que estaba en 88 - 89. Le hablo a un doctor que tenemos en Monterrey, neumólogo y que está en el área de covid y me dice ‘no, consigue oxígeno o llévatelo al hospital porque los chavos de su edad no deberían bajar de 90″, acotó.

Aunque hizo varias llamadas, no pudo encontrar un tanque de oxígeno, y cuando buscó en Internet le decpian que llegaba en una semana. Es por ello que decidió grabar un video pidiendo ayuda.

“Empiezo a buscar, nadie me contestaba, los teléfonos que yo tenía que me pasaban mis amigas o así, nadie contestaba, ningún hospital, ninguna distribuidora de tanques ni nada. Y es cuando doy un mensaje de auxilio en redes sociales. Lo cual agradezco infinito a todas las personas que me mandaron fliers, teléfonos, información, contactos y demás. Gracias a Dios se contacta con nosotros una chava, Itzel. Y me dice, tengo un solo concentrador de oxígeno”, contó.

Gloria contó que el actor recibió oxígeno hasta la madrugada del domingo. “Conseguimos el concentrador de oxígeno, Marcos – amigo de la familia – me hizo el favor de ir por él. A la una y media de la mañana, casi dos, lo conectamos y se lo pusimos. Eso hizo que estuviera más estable durante toda la noche, subiendo por lo menos a 90, 92, 89... Y así ha estado durante todo el día. Le he dado todos los medicamentos que el doctor me dio, el doctor que tenemos en Monterrey. Y ahora contacté a una doctora, aquí en el DF, que para mí fue como un ángel de la guarda su llamada. Entonces, al parecer estamos bien como hemos llevado las cosas”, detalló.

Mike Biaggio pensó que su esposa estaba exagerando

Asimismo, contó que el actor no se preocupó en un inicio de su situación, incluso, le dijo a su esposa que estaba exagerando.

“Miguel Ángel en su momento me decía, ‘estás exagerando, me siento bien’, y no podía ni siquiera agarrar el vaso con agua para tomarse una pastilla. Le dije, ‘¿cómo vas a estar bien?’ No te preocupes, necesito que me digas la verdad de cómo te sientes, no finjas. Según lo que escucho y lo que uno ve todo el tiempo es que por dejar pasar horas importantes, o las primeras horas, que si ‘mañana vemos cómo amanezco’, o que si ‘ya me tomé el paracetamol, mañana vemos’. Le dije, ‘no’, ‘no me voy a esperar a que esto sea grave, y prefiero exagerar, y prefiero tener aquí algo que a lo mejor no ocupemos, pero necesito accionar ahorita, y si me está diciendo el doctor que necesitamos oxígeno, lo tengo que conseguir’”, contó.

La esposa del actor señaló, finalmente, que tuvo que borrar los videos pidiendo ayuda para no preocupar a sus suegros.

“Borré los mensajes ayer porque no quería preocupar más a la gente, y no quería que mis suegros lo vieran y se preocuparan más. Ya conseguimos el oxígeno, ya el video cumplió su objetivo, por eso lo quité en las redes sociales para no hacer esto más grande, para no preocupar a más personas”, dijo Gloria sobre Mike Biaggio, quien ya se encuentra estable. Sin embargo, sigue luchando contra los síntomas de la COVID-19.