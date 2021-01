Johanna San Miguel sobre posible ingreso de su hijo a EEG: "Será su decisión"

Johanna San Miguel regresó por todo lo alto a 'Esto es guerra' como la conductora que acompañará a Gian Piero Díaz de lunes a viernes.

Pero, otra de las sorpresas que se podría dar en el reality, sería el ingreso de su hijo, quién acaba de cumplir 18 años.

¿Qué dijo Johanna San Miguel sobre el posible ingreso de su hijo a EEG?

“Es un chico independiente, criado por mí, quiere empezar él mismo a ganar y generar su propio dinero para contribuir con su carrera, me parece lindo”, comentó la presentadora en 'Estás en todas'.

Por ello, el programa al ser una alternativa para obtener un ingreso su primogénito, reveló que no se acostumbraría ver a Paulo en la competencia. Sin embargo, apoyaría su decisión.

“No, la verdad no me veo a mí, no sé, gritándole... No sé, y por último es una decisión suya, así que yo no tengo mucha injerencia. Tengo que apoyarlo en sus decisiones para que logre sus metas, para que entienda que la vida no es fácil, que la vida cuesta y que sea agradecido de lo que tiene”, sostuvo nerviosa Johanna.

¿Quién es el hijo de Johanna San Miguel?

La conductora de EEG reapareció en 'En boca de todos' acompañada de su heredero, a quién no dudó en exponerle su amor incondicional.

Por su parte, Paulo demostró su cariño hacia su progenitora: “Estoy súper emocionado de que mi ‘vieja’ haya regresado al programa. Mi mamá es igual de intensa como la ven en EEG, por eso la amo tanto”.

A su vez, el hijo de Johanna tiene 18 años e ingresó a la universidad con la carrera de medicina tras su deseo de ser cirujano plástico.