Imitador de Andrés Calamaro apoya denuncia de Cerati contra Yo Soy

¿No apoyan a sus talentos? Tras la fuerte denuncia que hizo Miguel Samamé (imitador de Gustavo Cerati) contra 'Yo Soy', el imitador de Andrés Calamaro se unió y apoyó a su amigo, expresando que todo lo que ha dicho el artista es verdad.

“Jamás le he pedido nada a #YoSoy. ¡Sin embargo, lo que dice mi amigo Miguel A. Samame es VERDAD! ¡Tiene todo mi respaldo! ¡Basta de falsos Rumores! Y de paso, Creo que en estos TIEMPOS DIFÍCILES NO se debería jugar a destruir gente que va al programa arriesgando años de trabajo y salud.”, indicó el cantante en sus redes sociales.

Recordemos que actualmente, Francisco Chávez Cabrera, imitador de Andrés Calamaro, se encuentra participando en el programa concurso, incluso tuvo una excelente participación en la última gala.

¿Qué dijo Miguel Samamé en su denuncia contra el programa Yo Soy?

El artista mencionó que no ha regresado a la competencia porque no cubren ni siquiera gastos de alimentación o transporte.

“Estoy sin trabajar casi un año, probablemente continué así. Lamentablemente el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”, reveló uno de los mejores imitadores de Gustavo Cerati en el Perú.

Samame también mencionó que no está concursando en la edición de ‘Grandes Batallas’ porque no está en “condición”:

“Me parece que en la condición en la que yo me encuentro, con lo que he logrado contribuir, no es favorable”.

“Como dije en la primera temporada no a la explotación del artista, creo que ese espíritu de explotación de todos los sectores, ya se está dando ahí. Tengo entendido que en esta temporada no hay un premio. El programa nunca nos ha dado un pasaje, los viáticos”, agregó.