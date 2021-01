Imitador de Gustavo Cerati realiza fuerte denuncia contra Yo Soy

Miguel Samame, el imitador del cantante Gustavo Cerati en Yo Soy le respondió a sus seguidores y seguidoras que le pidieron que regrese a la edición de 'Grandes Batallas'.

El artista mencionó que no ha vuelto a la competición porque no cubren ni siquiera gastos de alimentación o transporte.

“Estoy sin trabajar casi un año, probablemente continué así. Lamentablemente el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”, reveló uno de los mejores imitadores de Gustavo Cerati en el Perú.

Samame también mencionó que no está concursando en la edición de ‘Grandes Batallas’ porque no está en “condición”:

“me parece que en la condición en la que yo me encuentro, con lo que he logrado contribuir, no es favorable”.

“Como dije en la primera temporada no a la explotación del artista, creo que ese espíritu de explotación de todos los sectores, ya se está dando ahí. Tengo entendido que en esta temporada no hay un premio. El programa nunca nos ha dado un pasaje, los viáticos”, añadió el artista.

