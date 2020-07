Mayra Goñi cuenta orgullosa las cirugías que se ha hecho

Mayra Goñi no dudó en contar muy orgullosa las operaciones a las que se ha sometido. Lejos de mostrar vergüenza, la actriz aceptó que se ha hecho algunos "retoquitos" porque no se sentía muy bien con su propio cuerpo.

La también cantante detalló que se operó la nariz y se puso implantes, pues era muy plana.

Sin embargo, no logró el tamaño que quería pues su cuerpo no aceptaba un tamaño más grande.

“Yo era tan plana que me pusieron la prótesis más pequeña. No entraba (una más grande) porque mi piel estaba muy pegada”, indicó para el programa de Magaly Medina.

Respecto a su rostro, la joven negó que se haya puesto bótox en los labios, pero si confesó que se hizo un arreglo en la nariz.

“Yo, sí me hice la nariz, tengo que aceptarlo, pero de ahí no me ha tocado nada más en la cara”, señaló.

Sobre una liposucción, Mayra indicó que no la descarta.

“Esas cosas todavía no me he hecho. En algún momento me lo voy a hacer porque la cuarentena me ha dejado algunos rollitos”, señaló la joven, quien también negó haberse operado el derrier.

“Siempre he sido flaquita, quebradita. Creo que por la tele se me ve más voluptuosa”, acotó.