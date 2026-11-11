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Corte de agua en Lima este 12 de noviembre: Sedapal anuncia suspensión temporal en diversos distritos

Conoce qué zonas y distritos de Lima Metropolitana se quedan sin servicio de agua potable este 12 de noviembre. Revisa los horarios oficiales de Sedapal, sectores afectados y recomendaciones preventivas.

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    Corte de agua en Lima este 12 de noviembre: Sedapal anuncia suspensión temporal en diversos distritos
    Conoce los distritos que se van a ver afectados.
    Corte de agua en Lima este 12 de noviembre: Sedapal anuncia suspensión temporal en diversos distritos

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha confirmado la ejecución de una serie de interrupciones temporales en el suministro de agua para este jueves 12 de noviembre en diversos sectores de la capital. De acuerdo con los comunicados oficiales de la institución y el seguimiento de los principales medios informativos del país, estas suspensiones obedecen a trabajos indispensables de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías orientados a optimizar la infraestructura sanitaria.

    Zonas y horarios establecidos para la jornada

    Para la jornada de este miércoles, la programación contempla restricciones con una duración que puede oscilar entre las ocho y 12 horas continuas en zonas específicas de distritos de alta densidad poblacional. Los cortes no afectan a la totalidad de dichas jurisdicciones, sino que se focalizan de manera estricta en urbanizaciones, asentamientos humanos, pueblos jóvenes y cooperativas puntuales según el mapa operativo de la empresa estatal.

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    Ante este panorama, los medios de comunicación de alcance nacional han enfatizado la necesidad de que los vecinos verifiquen con anticipación si sus cuadras o manzanas se encuentran dentro del radio de afectación directa. Sedapal recuerda a la ciudadanía que es posible consultar el mapa interactivo de interrupciones o ingresar el número de suministro a través de sus canales digitales oficiales para conocer con exactitud la hora de inicio y el momento estimado de restablecimiento del recurso hídrico.

    ¿Cuáles son las zonas afectadas?

    Villa María del Triunfo

    • A. H. Villa Alejandro I y III etapa
    • A. H. Villa Alejandro II y Ampliación
    • A. H. San José
    • A. H. UPIS San José de Lurín
    • A. H. Julio C. Tello Sector 18
    • A. H. Grupo Residencial G3 Parcela 3C
    • A. H. Príncipe de Asturias - Grupo D
    • Agru. Pachacámac Parcela 3C Grupo F
    • A. H. Señor de los Milagros-Pachacámac
    • A. H. República de Japón Grupo G Parcela 3C
    • Urb. Pachacámac IV etapa
    • Urb. Pachacámac Barrio 1 Sector I
    • P.I Señor de Luren
    • A. H. Villa Los Rosales
    • A. H. 19 de Julio
    • A. H. 1ro de Mayo
    • A. H. San Lorenzo de Huambo
    • A. H. Sector Los Cipreses
    • A. H. Clara Luisa de José Gálvez Sector VI
    • A. H. Nueva Juventud
    • A. H. Nuevo Progreso
    • P.J Poeta José Gálvez
    • A. H. San Camilo
    • Habilitaciones del Sector 450 / Reservorio CIDEPROC - José Gálvez
    • Cuadrante: Calle B, av. Los Eucaliptos, Área del Ministerio de Cultura, av. Lima, av. 12, av. Universitaria, av. Pachacútec, calle Los Tulipanes y calle Los Geranios.

    Villa El Salvador

    A. H. La Unión

    • Sector 7 Grupos 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A
    • Sector 9 Grupo 1
    • Sector 9 Grupo 2 Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P
    • Sector 9 Grupo 2 Mzs. F, G, I
    • Sector 7 Grupo 4
    • A. H. Edilberto Ramos

    A. H. Sector 9 Grupo 5

    • Ampliación La Encantada
    • Collasuyo
    • San Ignacio de Loyola
    • A. H. Collasuyo
    • Ampliación 3A 7mo, 9no y 10mo
    • Sector Grupo 2A, 3A
    • Oasis 2 Mirador de Villa 200 Millas
    • Grupo 5 9no

    A. H. El Mirador Mz. A Lote 1

    • A. H. La Encantada Grupo 1
    • A. H. 9no sector 1, 3
    • Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4, y 4A
    • AH Edilberto Ramos
    • A. H. Los Jardines de Pachacamac
    • Valle de Jesús
    • Héroes del Cenepa
    • A. H. Las Palmeras
    • A. H. Laureles de Villa

    Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

    Lurigancho

    • Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa
    • Av. D
    • Av. A

    Calles 14, 19, 25, 30, 31

    Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

    • Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I y II etapa
    • Calle 1
    • Av. A
    • Av. B
    • Av. C
    • Afecta al CR-492 y R-PE1

    Hora: 1 p. m. - 11.15 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Agru. Sagrado Corazón de Jesús
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector El Salvador
    • Agru. El Sudario
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas Casa Blanca
    • AF Santa Rosa de Lima
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar
    • Agru. Punta Hermosa
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector 14 de Setiembre
    • Brisas 14 de Setiembre
    • A. H. Saúl Cantoral Huamaní
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Juan Valer Sandoval
    • Agru. Fam. Virgen del Carmen
    • Agru. Jesús de Nazaret
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Cristo Rey Ampliación
    • Agru. Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey
    • Agru. Cristo Rey Ampliación 5
    • Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima
    • Agru. Nueva Luz
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector Cristo Rey Ampliación 1
    • Agru. La Planicie
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector 16 de Diciembre
    • Nueva Juventud
    • Lomas Casa Blanca
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector María de Jesús
    • Agru. Nuevo Amanecer UDEPZA
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector La Florida
    • A. H. PI Nuevo San Juan Sector 7 de Junio
    • Agru. Sagrado Corazón de Jesús
    • Agru. Nuevo Perú
    • A. H. Alto Cenepa Ampliación
    • Agru. Lomas de Cristo Rey

    Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

    • Agrup. Urb. Huachipa
    • Urb. San Antonio de Carapongo I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX etapa

    Hora: 11 a. m. - 11.50 p. m.

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    Jesús María

    • Agrup. Angamos
    • Cercado
    • Urb. Fundo Oyague
    • Cuadrante: Av. Brasil, jr. Talara, jr. Lloque Yupanqui, av. General Santa Cruz, jr. Huáscar, av. Javier Mariátegui y av. Mello Franco

    Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

    Barranco

    • Urb. La Condesa
    • Urb. La Poblana
    • Urb. Confraternidad
    • Urb. San Ignacio
    • Urb. Tejadita
    • Urb. La Viñita
    • Cercado
    • Conjunto Habitacional San Joaquín
    • Centro Comercial Residencial Balta

    Hora: 12 m. - 10 p. m.

    San Borja

    • Conjunto Residencial Torres de Limatambo
    • Cuadrante: Jirón Eduardo Ordóñez, Av. Aviación, Av. Jorge Muelle, Calle Luis Graña, Av. Paul Linde

    Hora: 12 m. - 11 p. m.

    Recomendaciones para mitigar el impacto

    Como parte de las medidas preventivas, las autoridades locales y la propia empresa prestadora de servicios aconsejan a las familias almacenar agua de manera prudente en recipientes limpios y debidamente tapados, destinándola exclusivamente para necesidades básicas como consumo, higiene y preparación de alimentos. Asimismo, se exhorta a hacer un uso racional del líquido elemento durante las horas previas y posteriores a los trabajos, evitando el derroche innecesario mientras se normaliza la presión en las redes de distribución.

    Finalmente, Sedapal ha recordado que cualquier duda adicional, reporte de incidencias o consultas sobre la reposición del servicio puede canalizarse de manera directa mediante el Aquafono (línea 317-8000) o a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por canales formales para evitar confusiones ante falsas alarmas sobre cortes en zonas que operan con total normalidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua en Lima este 12 de noviembre: Sedapal anuncia suspensión temporal en diversos distritos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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