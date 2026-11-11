Conoce qué zonas y distritos de Lima Metropolitana se quedan sin servicio de agua potable este 12 de noviembre . Revisa los horarios oficiales de Sedapal , sectores afectados y recomendaciones preventivas.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha confirmado la ejecución de una serie de interrupciones temporales en el suministro de agua para este jueves 12 de noviembre en diversos sectores de la capital. De acuerdo con los comunicados oficiales de la institución y el seguimiento de los principales medios informativos del país, estas suspensiones obedecen a trabajos indispensables de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías orientados a optimizar la infraestructura sanitaria.

Zonas y horarios establecidos para la jornada

Para la jornada de este miércoles, la programación contempla restricciones con una duración que puede oscilar entre las ocho y 12 horas continuas en zonas específicas de distritos de alta densidad poblacional. Los cortes no afectan a la totalidad de dichas jurisdicciones, sino que se focalizan de manera estricta en urbanizaciones, asentamientos humanos, pueblos jóvenes y cooperativas puntuales según el mapa operativo de la empresa estatal.

Ante este panorama, los medios de comunicación de alcance nacional han enfatizado la necesidad de que los vecinos verifiquen con anticipación si sus cuadras o manzanas se encuentran dentro del radio de afectación directa. Sedapal recuerda a la ciudadanía que es posible consultar el mapa interactivo de interrupciones o ingresar el número de suministro a través de sus canales digitales oficiales para conocer con exactitud la hora de inicio y el momento estimado de restablecimiento del recurso hídrico.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

A. H. Villa Alejandro I y III etapa

A. H. Villa Alejandro II y Ampliación

A. H. San José

A. H. UPIS San José de Lurín

A. H. Julio C. Tello Sector 18

A. H. Grupo Residencial G3 Parcela 3C

A. H. Príncipe de Asturias - Grupo D

Agru. Pachacámac Parcela 3C Grupo F

A. H. Señor de los Milagros-Pachacámac

A. H. República de Japón Grupo G Parcela 3C

Urb. Pachacámac IV etapa

Urb. Pachacámac Barrio 1 Sector I

P.I Señor de Luren

A. H. Villa Los Rosales

A. H. 19 de Julio

A. H. 1ro de Mayo

A. H. San Lorenzo de Huambo

A. H. Sector Los Cipreses

A. H. Clara Luisa de José Gálvez Sector VI

A. H. Nueva Juventud

A. H. Nuevo Progreso

P.J Poeta José Gálvez

A. H. San Camilo

Habilitaciones del Sector 450 / Reservorio CIDEPROC - José Gálvez

Cuadrante: Calle B, av. Los Eucaliptos, Área del Ministerio de Cultura, av. Lima, av. 12, av. Universitaria, av. Pachacútec, calle Los Tulipanes y calle Los Geranios.

Villa El Salvador

A. H. La Unión

Sector 7 Grupos 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A

Sector 9 Grupo 1

Sector 9 Grupo 2 Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P

Sector 9 Grupo 2 Mzs. F, G, I

Sector 7 Grupo 4

A. H. Edilberto Ramos

A. H. Sector 9 Grupo 5

Ampliación La Encantada

Collasuyo

San Ignacio de Loyola

A. H. Collasuyo

Ampliación 3A 7mo, 9no y 10mo

Sector Grupo 2A, 3A

Oasis 2 Mirador de Villa 200 Millas

Grupo 5 9no

A. H. El Mirador Mz. A Lote 1

A. H. La Encantada Grupo 1

A. H. 9no sector 1, 3

Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4, y 4A

AH Edilberto Ramos

A. H. Los Jardines de Pachacamac

Valle de Jesús

Héroes del Cenepa

A. H. Las Palmeras

A. H. Laureles de Villa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa

Av. D

Av. A

Calles 14, 19, 25, 30, 31

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I y II etapa

Calle 1

Av. A

Av. B

Av. C

Afecta al CR-492 y R-PE1

Hora: 1 p. m. - 11.15 p. m.

San Juan de Lurigancho

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

A. H. PI Nuevo San Juan Sector El Salvador

Agru. El Sudario

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas Casa Blanca

AF Santa Rosa de Lima

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar

Agru. Punta Hermosa

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa

A. H. PI Nuevo San Juan Sector 14 de Setiembre

Brisas 14 de Setiembre

A. H. Saúl Cantoral Huamaní

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Juan Valer Sandoval

Agru. Fam. Virgen del Carmen

Agru. Jesús de Nazaret

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Cristo Rey Ampliación

Agru. Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey

Agru. Cristo Rey Ampliación 5

Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima

Agru. Nueva Luz

A. H. PI Nuevo San Juan Sector Cristo Rey Ampliación 1

Agru. La Planicie

A. H. PI Nuevo San Juan Sector 16 de Diciembre

Nueva Juventud

Lomas Casa Blanca

A. H. PI Nuevo San Juan Sector María de Jesús

Agru. Nuevo Amanecer UDEPZA

A. H. PI Nuevo San Juan Sector La Florida

A. H. PI Nuevo San Juan Sector 7 de Junio

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Agru. Nuevo Perú

A. H. Alto Cenepa Ampliación

Agru. Lomas de Cristo Rey

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Agrup. Urb. Huachipa

Urb. San Antonio de Carapongo I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX etapa

Hora: 11 a. m. - 11.50 p. m.

Jesús María

Agrup. Angamos

Cercado

Urb. Fundo Oyague

Cuadrante: Av. Brasil, jr. Talara, jr. Lloque Yupanqui, av. General Santa Cruz, jr. Huáscar, av. Javier Mariátegui y av. Mello Franco

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Barranco

Urb. La Condesa

Urb. La Poblana

Urb. Confraternidad

Urb. San Ignacio

Urb. Tejadita

Urb. La Viñita

Cercado

Conjunto Habitacional San Joaquín

Centro Comercial Residencial Balta

Hora: 12 m. - 10 p. m.

San Borja

Conjunto Residencial Torres de Limatambo

Cuadrante: Jirón Eduardo Ordóñez, Av. Aviación, Av. Jorge Muelle, Calle Luis Graña, Av. Paul Linde

Hora: 12 m. - 11 p. m.

Recomendaciones para mitigar el impacto

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades locales y la propia empresa prestadora de servicios aconsejan a las familias almacenar agua de manera prudente en recipientes limpios y debidamente tapados, destinándola exclusivamente para necesidades básicas como consumo, higiene y preparación de alimentos. Asimismo, se exhorta a hacer un uso racional del líquido elemento durante las horas previas y posteriores a los trabajos, evitando el derroche innecesario mientras se normaliza la presión en las redes de distribución.