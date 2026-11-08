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¡Hasta 13 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTES este lunes 9 de noviembre en Lima: revisa distritos y horarios

Residentes de tres distritos limeños deberán prepararse para la suspensión del servicio programada. Entérate de las áreas afectadas y el horario de normalización.

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    ¡Hasta 13 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTES este lunes 9 de noviembre en Lima: revisa distritos y horarios
    Sedapal anuncia CORTES este lunes 9 de noviembre
    ¡Hasta 13 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTES este lunes 9 de noviembre en Lima: revisa distritos y horarios

    ¡Atención a los residentes de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha informado sobre un próximo corte de agua programado para el lunes 9 de noviembre de 2026, impactando ciertas áreas de tres distritos de la ciudad. La interrupción podría durar hasta 13 horas en algunos sectores, lo que obliga a las familias a almacenar agua con previsión.

    De acuerdo al cronograma divulgado, la suspensión se debe a tareas de limpieza y mantenimiento de depósitos. Cabe destacar que no afectará a la totalidad de los distritos, sino sólo a los sectores contemplados en el programa.

    ¿Cuáles son los distritos sin agua este lunes 9 de noviembre?

    Sedapal tiene planificadas interrupciones en Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Los tiempos varían según cada área.

    DistritoHorario de corteDuración
    Villa María del Triunfo8:00 a. m. a 8:00 p. m.12 horas
    San Juan de Lurigancho9:00 a. m. a 10:00 p. m.13 horas
    San Martín de Porres12:00 m. a 8:00 p. m.8 horas

    En Villa María del Triunfo, las áreas comprendidas incluyen San Gabriel, Las Rocas de La Paz, El Paraíso, Las Lomas, Villa del Paraíso, Virgen de Guadalupe, Jardines del Paraíso y otros asentamientos y asociaciones del lugar.

    En San Juan de Lurigancho, la suspensión cubrirá lugares como El Sauce, Cerro Los Sauces Antiguo, Virgen de las Mercedes, Pueblo Libre, Los Jardines de Santa Clarita, El Paraíso y Las Lomas del Sauce.

    Por su parte, en San Martín de Porres, se verán afectadas las asociaciones Miguel Grau, Juan Carlos Tejada, Papa Juan Pablo II, Virgen del Sol, cooperativas Cajabamba y Huaytapallana, y la urbanización El Rosario del Norte, entre otros sectores.

    ¿Cómo verificar si tu casa se verá afectada por el corte de agua?

    Los usuarios tienen la opción de consultar los comunicados sobre interrupciones en la página web oficial de Sedapal y verificar si su dirección está afectada.

    La empresa recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y cubiertos, reservar lo justo para beber y cocinar, y evitar el desperdicio durante las horas sin servicio.

    La ciudadanía también puede contactar al Aquafono al (01) 317-8000 para obtener más información sobre el servicio.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Hasta 13 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTES este lunes 9 de noviembre en Lima: revisa distritos y horarios
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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