Jaime Bayly mostró su descontento por la falta de saludos hacia su esposa, Silvia Núñez del Arco, destacando que no debería ser afectada por incomodidades familiares.

Jaime Bayly se casaron en 2011, una semana antes del nacimiento de su hija. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram | Foto: composición LR/YouTube/Instagram

Jaime Bayly se casaron en 2011, una semana antes del nacimiento de su hija. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram | Foto: composición LR/YouTube/Instagram

La celebración de los 38 años de Silvia Núñez del Arco se convirtió en una inesperada controversia dentro del círculo familiar de Jaime Bayly. El escritor y presentador reveló que varios familiares prefirieron no comunicarse con su esposa en una fecha que él considera especial, algo que no pudo ignorar.

A diferencia de minimizar el incidente, Bayly externó su molestia públicamente, argumentando que no hay razones para que Silvia esté involucrada en disputas personales que otros pudieran tener con él. Explicó que dicha actitud estaría motivada por el descontento con los temas que trata en sus publicaciones y comentarios.

Jaime Bayly comparte que su familia no felicitó a su esposa en su cumpleaños

En un reciente video de su canal de YouTube, el periodista afirmó que la mayoría de sus allegados recordaron el cumpleaños de su esposa. Sin embargo, resaltó ciertas ausencias que le resultaron especialmente dolorosas al proceder de su propia familia.

Al hablar sobre algunos de sus hermanos, Bayly expresó su decepción al señalar que no enviaron ni siquiera un mensaje a la autora peruana. “Estoy contento porque casi todos los que debían felicitar a Silvia lo han hecho. Casi todos, salvo algunas excepciones desalentadoras de mi familia biológica, no mencionaré nombres para no ser insidioso, pero algunos de mis hermanos no la felicitaron. Muy mal, cero en conducta, deplorable”, indicó.

La sorpresa fue mayor cuando comentó que su madre, Doris Mary Letts Colmenare, tampoco se comunicó con Silvia. Aunque revisó su afecto por ella, esperaba una llamada o al menos un mensaje de cumpleaños. “También me ha sorprendido mucho que mi querida madre, que es una santa, no le haya escrito ni felicitado ni llamado”, expresó.

En este contexto, el conocido 'Niño Terrible' destacó el papel crucial de su esposa en su vida. “Mira, Silvia, yo estoy vivo gracias a ella, soy feliz por ella”, dijo en su defensa pública.

Más adelante, sugirió la posible raíz del distanciamiento. Según comentó, personas cercanas le habrían mencionado que su madre se siente incómoda con su trabajo, especialmente porque usa experiencias personales como inspiración. Sin embargo, rechazó que este malestar afectara a Silvia. “¿Qué culpa tiene Silvia de lo que digo o escribo?”, preguntó.