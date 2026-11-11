Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán

Corte de luz en Lima y Callao este 12 de noviembre: Pluz Energía anuncia suspensión temporal del servicio

Conoce qué zonas, calles y distritos de Lima Metropolitana y el Callao se quedan sin energía eléctrica este 12 de noviembre. Revisa los horarios oficiales de corte, sectores afectados y recomendaciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corte de luz en Lima y Callao este 12 de noviembre: Pluz Energía anuncia suspensión temporal del servicio
    Conoce las zonas afectadas por el corte de luz.
    Corte de luz en Lima y Callao este 12 de noviembre: Pluz Energía anuncia suspensión temporal del servicio

    Las empresas concesionarias del sector eléctrico, entre ellas Pluz Energía (antes Enel Perú), han confirmado la ejecución de una serie de cortes programados de electricidad que afectarán a diversos sectores de Lima Metropolitana y el Callao durante la jornada del jueves 12 de noviembre.

    De acuerdo con los comunicados oficiales difundidos por las plataformas institucionales y el seguimiento de los principales medios informativos del país, estas interrupciones temporales responden a estrictas labores de mantenimiento preventivo, modernización y ampliación de las redes de media y baja tensión.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Tu distrito está en riesgo? Reportan más de 300 casos de dengue en una zona de Lima

    Zonas y horarios establecidos para la interrupción

    Para este jueves, la programación contempla suspensiones del suministro eléctrico con una duración variable que puede extenderse desde las pocas horas hasta las ocho o nueve horas continuas, según la complejidad de los trabajos técnicos. Las restricciones se encuentran focalizadas de manera estricta en cuadras específicas de urbanizaciones, asentamientos humanos, cooperativas y zonas industriales de distritos seleccionados, por lo que las autoridades aclaran que el corte no compromete la totalidad de dichas jurisdicciones.

    Jueves 12 de noviembre

    Callao (9.00 a. m. a 6.00 p. m.)

    • A.H. MANUEL GONZALES PRADA MZS. A, B, E, H, A.H. CERRO LA REGLA MZS. A, B, D, F, G, H, I, K, L, M, URB. FAUCETT MZS. D, H, I, J, K, L, M, ASOC. PRO. VIV. EXCEDENTES DE SAN MARTÍN DE PORRES MZS. H, I, M, ASOC. 200 MILLAS MZS. B, J.

    Callao (10.00 a. m. a 6.00 p. m.)

    • URB. FAUCETT MZ. G, ASOC. DE VIV. EXCEDENTES MZ. G.

    Ante este panorama, los usuarios deben verificar con antelación si sus domicilios, manzanas o negocios se encuentran dentro del radio directo de afectación. Para ello, las concesionarias recuerdan a la ciudadanía que pueden consultar los canales digitales oficiales, ingresando el número de suministro o revisando los cronogramas detallados con las avenidas y jirones comprometidos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

    Recomendaciones para mitigar el impacto en el hogar

    Como parte de las medidas preventivas, se aconseja a las familias y comerciantes tomar previsiones desde las horas previas, tales como cargar al 100% los dispositivos móviles, contar con linternas a la mano y evitar la apertura innecesaria de la refrigeradora para conservar la cadena de frío de los alimentos perecibles durante las horas que dure el apagón programado. Asimismo, se recomienda desconectar todos los artefactos eléctricos para proteger los equipos ante posibles picos de voltaje o variaciones bruscas de energía en el momento exacto en que se produzca la reposición del servicio.

    Finalmente, las empresas eléctricas han recordado que cualquier consulta adicional o reporte de incidencias posteriores a la hora estimada de reconexión puede canalizarse a través de sus líneas de atención al cliente y centros de asistencia oficial. Se exhorta a la población a informarse únicamente por vías formales para evitar confusiones ante cadenas desactualizadas o falsas alarmas sobre cortes en zonas que operan con total normalidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de luz en Lima y Callao este 12 de noviembre: Pluz Energía anuncia suspensión temporal del servicio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

    Yape y Plin: Sunat revela qué cambiará en los cobros y transferencias por celular

    CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán

    ¿TE QUEDARÁS SIN LUZ? Pluz anuncia CORTE de casi 10 HORAS este miércoles 11: revisa AQUÍ si tu calle está afectada

    ¡ATENCIÓN! Programa Contigo inicia PAGO de S/300: verifica si estás en la lista de beneficiarios del padrón V

    Lo más vistos en Ocio

    Papa León XIV en Perú: conoce el recorrido del papamóvil y las avenidas por donde pasará

    Corte de agua en Lima este 12 de noviembre: Sedapal anuncia suspensión temporal en diversos distritos

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza