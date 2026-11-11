Corte de luz en Lima y Callao este 12 de noviembre: Pluz Energía anuncia suspensión temporal del servicio

Conoce qué zonas, calles y distritos de Lima Metropolitana y el Callao se quedan sin energía eléctrica este 12 de noviembre . Revisa los horarios oficiales de corte, sectores afectados y recomendaciones.

Las empresas concesionarias del sector eléctrico, entre ellas Pluz Energía (antes Enel Perú), han confirmado la ejecución de una serie de cortes programados de electricidad que afectarán a diversos sectores de Lima Metropolitana y el Callao durante la jornada del jueves 12 de noviembre.

De acuerdo con los comunicados oficiales difundidos por las plataformas institucionales y el seguimiento de los principales medios informativos del país, estas interrupciones temporales responden a estrictas labores de mantenimiento preventivo, modernización y ampliación de las redes de media y baja tensión.

Zonas y horarios establecidos para la interrupción

Para este jueves, la programación contempla suspensiones del suministro eléctrico con una duración variable que puede extenderse desde las pocas horas hasta las ocho o nueve horas continuas, según la complejidad de los trabajos técnicos. Las restricciones se encuentran focalizadas de manera estricta en cuadras específicas de urbanizaciones, asentamientos humanos, cooperativas y zonas industriales de distritos seleccionados, por lo que las autoridades aclaran que el corte no compromete la totalidad de dichas jurisdicciones.

Jueves 12 de noviembre

Callao (9.00 a. m. a 6.00 p. m.)

A.H. MANUEL GONZALES PRADA MZS. A, B, E, H, A.H. CERRO LA REGLA MZS. A, B, D, F, G, H, I, K, L, M, URB. FAUCETT MZS. D, H, I, J, K, L, M, ASOC. PRO. VIV. EXCEDENTES DE SAN MARTÍN DE PORRES MZS. H, I, M, ASOC. 200 MILLAS MZS. B, J.

Callao (10.00 a. m. a 6.00 p. m.)

URB. FAUCETT MZ. G, ASOC. DE VIV. EXCEDENTES MZ. G.

Ante este panorama, los usuarios deben verificar con antelación si sus domicilios, manzanas o negocios se encuentran dentro del radio directo de afectación. Para ello, las concesionarias recuerdan a la ciudadanía que pueden consultar los canales digitales oficiales, ingresando el número de suministro o revisando los cronogramas detallados con las avenidas y jirones comprometidos.

Recomendaciones para mitigar el impacto en el hogar

Como parte de las medidas preventivas, se aconseja a las familias y comerciantes tomar previsiones desde las horas previas, tales como cargar al 100% los dispositivos móviles, contar con linternas a la mano y evitar la apertura innecesaria de la refrigeradora para conservar la cadena de frío de los alimentos perecibles durante las horas que dure el apagón programado. Asimismo, se recomienda desconectar todos los artefactos eléctricos para proteger los equipos ante posibles picos de voltaje o variaciones bruscas de energía en el momento exacto en que se produzca la reposición del servicio.