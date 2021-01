¿Entrar al Top 10 más ricos del Perú? Esta semana juegan dos pozos récord con 1.100 millones de dólares

En 2019, en la revista Forbes figuraron los más ricos del Perú, cuyas fortunas se estimaron entre 1.000 y 4.000 millones de dólares. Cifras difíciles de imaginar, y más aún, de llegar a alcanzar. Cualquiera que soñara con tener una cifra así de grande en la cuenta del banco, debe saber que esta semana juegan dos pozos que acaban de llegar a cifras récord.

Las actuales dos mayores loterías del mundo, el Mega Millions y el Powerball, ofrecen ahora un acumulado total de cerca de S/ 4 mil millones. Por un lado, el Mega Millions está en USD 600 millones y juega este martes 12 de enero. Por otro lado, el Powerball ofrece un pozo de USD 550 millones y juega este miércoles 13 de enero. Es decir que se sortearán más de mil millones de dólares en la misma semana.

Cuando las loterías americanas superan los 300 millones de dólares, es solo cuestión de pocos días antes de que alguien lo gane, esto debido a la elevada demanda para comprar los boletos. Estos pozos millonarios no caen desde septiembre, y podrían caer en los próximos sorteos de esta semana.

¿Cómo jugar en línea desde el Perú?

Hoy te contamos que existe una manera legal y segura de jugar online a las mayores loterías del mundo desde el Perú, se llama, que por cierto hace ya tiempo que opera en el país. Cualquier peruano, mayor de edad, podrá jugar a ambas loterías, adquiriendo sus boletos online con estos pasos:

Ingresar a TheLotter Elegir la lotería y el número de líneas a jugar Escoger los números de la suerte Confirmar la compra*

*La plataforma indica que el método de pago recomendado para los usuarios peruanos es Visa, método más a aceptado en las páginas de juegos y apuestas en el Perú.

¿Ya ha ganado alguien en TheLotter?

Sí. Al día de hoy, ya son más de 6 millones de ganadores mundiales, entre premios pequeños y grandes, claro, y totaliza más de USD 102 millones pagados. Recién en noviembre de 2020 se sumó un usuario mexicano de 63 años que ganó el tercer premio del Powerball con más de 4 millones de pesos, aquí su historia.

En el pasado, un ecuatoriano y una colombiana ya habían ganado el mismo premio que el mexicano, sin embargo, la empresa ya ha entregado varios premios de USD 1 millón del Powerball a jugadores de El Salvador, Australia, Reino Unido y Canadá.

Pero los mayores ganadores hasta la fecha son una panameña que ganó USD 30 millones desde casa en el Lotto de Florida y un iraquí que se llevó a su país un premio de USD 6.4 millones en el Megabucks de Oregon.

¿Cómo funciona TheLotter?

TheLotter es un servicio de mensajería global de boletos de lotería que utiliza agentes locales en los Estados Unidos y otros países para comprar boletos de lotería oficiales en nombre de sus clientes de todo el mundo. Como parte de este servicio, la empresa agrega un pequeño recargo al precio de los boletos; sin embargo, no cobra comisiones por los premios ganados, sin importar el monto de estos.

El boleto oficial es escaneado y subido a la cuenta personal del cliente antes del sorteo. Esta versión escaneada del boleto, junto con la confirmación por correo electrónico, da a los jugadores el derecho de propiedad como únicos dueños de sus boletos.

¿Cómo se pagan los premios en TheLotter?

Los premios pequeños van directamente a la cuenta del usuario; sin embargo, si los participantes reciben un premio mayor a los 200 mil dólares, la persona puede viajar al país de la lotería para cobrar el premio en persona y la empresa se encargará de cubrir los viáticos correspondientes del ganador.

TheLotter no cobra ningún tipo de comisiones, por lo que las personas tienen toda la libertad de decidir cómo usar su premio. Además, la plataforma esta puede notificar sobre resultados loterías gratuitamente, al igual que sobre los premios ganados, si eres jugador.

¿Es legal ganar millones con TheLotter?

TheLotter es desde 2002 un servicio de mensajería de boletos de lotería a nivel mundial y es el único método legal para participar y ganar sorteos de este tipo desde el país a través de internet. El impecable historial de millones de ganadores de todo el mundo precede a la marca y posiciona como líderes mundiales de este servicio.

TheLotter no es una lotería ni un sitio de apuestas. Es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane los premios, sea o no residente de ese país. Todos los aspectos legales de cada lotería y país están contemplados para que los mayores ganadores puedan reclamar su premio.

El abogado Alex Gálvez, un experto en migración en Estados Unidos, confirma que: “cualquiera puede participar y ganar los premios de las loterías de EE. UU. No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería, pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social”.

El único requisito existente es que el boleto no abandone el Estado donde fue comprado, requisito que sigue TheLotter. Los premios pequeños se cobran localmente y son enviados a los ganadores, como ya se mencionó más arriba. En el caso de los premios más grandes, el usuario puede optar por cobrarlo en persona, viajando al país donde está el boleto ganador, con los viáticos cubiertos por la empresa.

