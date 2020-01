Cómo limpiar y cuidar tus juguetes sexuales en 3 pasos

Los juguetes sexuales (sex toys en inglés) son símbolo de placer, orgasmos y masturbación pero si eres la afortunada dueña de uno o más de estos aparatos debes tener en cuenta que es necesario mantenerlos limpios y aplicar ciertos cuidados.

Hay errores básicos como no lavar tus juguetes después de usarlos, usar un lubricante incorrecto, guardarlo en un lugar inadecuado que puede hacer que tu juguete sexual tenga un menor tiempo de vida o que seas víctima de algún tipo de infección.

La idea es que el placer y la diversión continúen siendo parte de tu vida de la mano de tus juguetes sexuales así que lo mejor que puedes hacer es prestar atención a la limpieza y el cuidado de tus sex toys.

Cómo limpiar un juguete sexual

1. Lava tus juguetes: sea que los estés usando a solas o en compañía, es necesario que laves tus juguetes antes y después de usarlos.

Para hacerlo tienes que elegir el jabón adecuado, puede ser un jabón suave para manos y de preferencia sin aroma, no se recomienda los antibacteriales porque pueden dejar residuos de sus componentes en el aparato.

En el caso de los juguetes que tienen algún tipo de motor interno y que por ello requieren de pilas o recarga eléctrica, como es el caso de los vibradores, no deben ser sumergidos en el agua sino que deben limpiarse con un pañito enjabonado y tibio.

Debido a que la mayoría de juguetes sexuales están hechos de silicona, lo recomendable es que luego de lavarlos los coloques en algún lugar para que se sequen.

2. Usa el lubricante correcto: en el caso de los juguetes de silicona usa lubricantes a base de agua. Luego, asegúrate de lavar el sex toy para retirar cualquier residuo del lubricante.

3. Cubre tus juguetes con condón: otra manera de protegerte de cualquier tipo de infección es colocar un condón en tus juguetes (aplica sobre todo para dildos y vibradores) de tal manera que luego de una sesión de placer a solas o en compañía puedas retirar y desechar el condón para luego proceder a lavarlo como ya te indiqué líneas arriba.

Cómo cuidar un juguete sexual

Ahora que ya sabes cómo mantener limpios tus sex toys ha llegado el momento de aprender a guardarlos correctamente. Olvídate de tirarlos dentro de un cajón cualquiera hasta que quieras volver a usarlos. Si haces algo así es probable que tu juguete sexual se llene del polvo y los residuos de suciedad de los otros objetos que hayan en ese cajón.

Lo ideal es usar pañuelos o bolsas de tela para guardar los sex toys. Luego puedes colocarlos en algún cajón de tu ropa como el que se reserva para la ropa interior, éste suele ser el lugar más empleado para almacenar los juguetes sexuales.

O también puedes elegir una caja que esté hecha especialmente para tus juguetes sexuales. Puedes colocar cada uno de ellos —obviamente cubiertos dentro de su respectivo pañuelo o bolsa de tela — en el cajón designado para tus aparatos de placer.

Por último, si tu juguete usa pilas es mejor que las retires mientras no estés usándolo porque, aunque no lo creas, mantener las pilas dentro del juguete que has guardado hace que la duración de las mismas se agote.