¿Dildo o vibrador? Aprende a elegir el juguete sexual ideal para ti

En el fascinante mundo de los juguetes sexuales hay una gran variedad de opciones porque hay juguetes para todos los gustos. Pero aunque esto nos permite contar con más alternativas para darle rienda suelta a nuestro placer, también puede resultar abrumador para una mujer que recién comienza a usar aparatos para su disfrute sexual.

Los juguetes sexuales más populares son los dildos y los vibradores, y existen una gran diversidad de tipos de dildos y vibradores, por eso es muy importante saber elegir el juguete sexual ideal para ti

¿Dildo o vibrador? He ahí el dilema. Pero no te preocupes, si eres una principiante en cuanto a juguetes sexuales, compartiré contigo algunos consejos para que puedas realizar una elección de la que no te arrepentirás.

1. Dildo y vibrador no son lo mismo

A pesar de que el dildo y el vibrador son los juguetes sexuales más populares, suele haber una confusión al momento de identificar cada uno de ellos, por lo que muchas de nosotras no sabemos diferenciar uno del otro.

El dildo es un aparato que usualmente tiene forma fálica, está hecho de materiales como silicona, plástico y látex y se emplea para estimular la vagina, aunque también existen dildos anales.

Mientras que el vibrador aunque es un aparato hecho también en base a materiales como silicona, plástico y látex, lo que lo diferencia del dildo es que tiene dentro de sí uno o dos motores que sirven para producir vibraciones.

El objetivo de los vibradores es estimular cualquier zona erógena del cuerpo, pero está creado especialmente para estimular el glande del clítoris, aunque también existen vibradores anales.

2. Dildo vs.Vibrador

Ahora que sabes cuál es la diferencia entre dildo y vibrador, tal vez te estés preguntado cuál deberías elegir. Pues para seleccionar la mejor opción para ti es necesario que determines de qué manera te gusta estimularte.

¿Disfrutas más de la penetración vaginal (pene o dedos) o te gusta más acariciar tu clítoris y tu vulva? Si te gusta más la penetración vaginal, lo ideal para ti es el dildo; mientras que si te gustan más las caricias en la vulva, sobre todo en el glande del clítoris, el vibrador es la compañía perfecta para ti.

3. Tipos de dildos y vibradores

Según Andrea Falconi, creadora del sex shop online Orgásmica, para elegir un dildo tienes que fijarte en el material, es preferible que sea de silicona, que sea suave al tacto y debes tener en cuenta también el tamaño de tu preferencia.

En el caso de que quieras usarlos no en la vagina sino en el ano es recomendable emplear previamente dilatadores anales —juguete sexual que, como su nombre lo dice, sirve para dilatar el ano y facilitar el coito—, de tal manera que la penetración resulte placentera.

Si quieres usar dildos en compañía puedes añadir un arnés para tu pareja. Este es un artefacto que se coloca en la cintura y que permite sujetar el dildo a la altura de los genitales y con ello facilitar el coito.

En el caso de los vibradores hay que tener en cuenta el tamaño y la potencia de los mismos. Los vibradores básicos son los llamados tipo bala, que son juguetes pequeños hechos especialmente para estimular el clítoris y que ofrecen distintos niveles de velocidad y potencia.

También hay otros vibradores más potentes y grandes como el vibrador varita mágica, uno de los más famosos en el mundo de los juguetes sexuales, que se caracteriza porque no tiene una forma fálica y porque sirve para masajear cualquier parte del cuerpo.

Por último, si quieres combinar las dos experiencias: la de la penetración vaginal y la estimulación del clítoris, puedes elegir el vibrador rabbit, pues su forma fálica acompañada de un apéndice más pequeño te permite disfrutar de esa doble estimulación.

Es muy importante tomar en cuenta que para mantener la higiene de los juguetes sexuales y prevenir cualquier tipo de infección de transmisión sexual deben usarse condones si es que se utilizan los juguetes en pareja.

Finalmente, sea cual sea tu forma favorita de estimularte, ten en cuenta que en ambos casos estás actuando sobre el clítoris: en el caso de la penetración vaginal estimulas la parte interna de tu clítoris, mientras que al acariciar tu vulva estás estimulando el glande del clítoris, es decir, su parte externa.

¡Llegó la hora de jugar contigo misma! Elige tu juguete sexual y disfruta de todo el placer que puedes darte.