3 tipos de dildos vibradores que se convertirán en tus favoritos

La diferencia más común entre los juguetes sexuales suele hacerse entre los dildos y los vibradores, pero también existen los dildos vibradores que unen lo mejor de los dos mundos: el efecto de la penetración y una vibración que acompaña a ésta.

Si bien en el mercado de la juguetería sexual las opciones son bastante variadas con respecto a los dildos vibradores, voy a compartir contigo los 3 tipos de dildos vibradores más populares y estoy segura que se convertirán en tus favoritos.

1. El realista

Los dildos realistas son llamados así porque tienen la forma y apariencia de un pene real. En un intento de alcanzar el máximo realismo posible, este tipo de dildos vibradores tienen una forma fálica que imita por completo la anatomía del pene.

El diseño es tan detallado que incluye textura de venas, diversidad de tamaños, colores que imitan distintos tonos de piel e incluso la forma del glande y la presencia de testículos.

Los dildos vibradores realistas ofrecen vibraciones y niveles de intensidad que provocan una mayor estimulación para así garantizar el placer y algunos modelos incluyen control remoto.

2. El conejito

El dildo vibrador conejito es uno de los más populares debido a que ofrece una doble estimulación gracias a sus dos cabezas. La grande está diseñada para colocarse dentro de la vagina y estimular la parte interna del clítoris, mientras que la pequeña es un estimulador del glande del clítoris, es decir, la parte externa y visible de este maravilloso órgano. Ambas cabezas poseen capacidad vibratoria.

La estimulación doble y simultánea brinda un placer garantizado que te hará saltar orgasmos tras orgasmo. En el mercado de la juguetería sexual podrás encontrar diversos modelos de este tipo de dildo vibrador que recibe su nombre debido a que su cabeza más pequeña tiene dos orejas de conejito diseñadas para rodear el glande del clítoris.

3. El eyaculador

En este artículo ya he hablado del debate que existe en torno a la existencia del famoso punto G, al que se responsabiliza de la eyaculación femenina. Aunque en mi opinión dicho punto G no es más que una parte posterior e interna del clítoris —o, en todo caso, se trata de las glándulas de Skene, que no es otra cosa que la próstata de las mujeres —, existen dildos vibradores especializados en estimular esta zona con la finalidad de provocar la eyaculación femenina, por lo que reciben el nombre de dildos vibradores punto G o también se les conoce como dildos eyaculadores.

Ya que su objetivo es provocar la eyaculación femenina este tipo de dildos vibradores tienen una forma curvada en la parte alta, la cual está destinada a estimular el denominado punto G.

A diferencia de los dildos vibradores como el realista y el conejito, el eyaculador no está hecho para realizar una penetración vaginal profunda, por eso debe insertarse tan sólo hasta que la pequeña punta curvada esté completamente dentro.