Vacuna COVID-19: adultos mayores son convocados a participar de los ensayos clínicos

El médico infectólogo e investigador principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Eduardo Ticona, hizo un llamado a los adultos mayores a que participen en el segundo grupo de voluntarios de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna contra el coronavirus, desarrollada por la empresa Sinopharm de China.

En declaraciones a RPP, el médico explicó que en el primero grupo de 3.000 voluntarios la gran mayoría fueron varones jóvenes. También precisó que este segundo grupo debe ser más heterogéneo.

"Invitamos a que los jóvenes que tienen más acceso a internet a que ayuden a sus padres y personas mayores para que ellos también participen. En el primer grupo hemos visto que la enorme mayoría son jóvenes, pero necesitamos que haya más gente mayor para tener más variedad", explicó.

"También vemos que son muchos más los hombres que participan, por eso también exhortamos a que más mujeres se animen a inscribirse. Mientras más representativa sea la muestra más contundentes serán los resultados", acotó.

Este domingo 27 de setiembre a las 6 p. m. se abrirá el registro para el segundo grupo de voluntarios de los ensayos clínicos, que tendrán como sede el Centro de Investigación Clínica e Inmunizaciones de la UNMSM. La inscripción se llevará a cabo en la página web www.vacunacovid.pe.

Además, argumentó que, si bien solo 3.000 personas participarán del ensayo, ampliarán hasta en 2.000 vacantes a fin de que si alguno de los voluntarios finalmente no es aceptado por algún motivo, se puede recurrir a ese grupo de reserva para reemplazarlos.

"Vamos a ampliar el numero de inscritos, algunas personas que se inscriben no cumplen con los requisitos, entonces terminan faltando participantes, por eso vamos a poner mil o dos mil más que nos permiten cubrir las plazas si es que faltan", precisó.

Finalmente, recordó que los únicos requisitos para participar es tener más de 18 años, no tener o haber tenido coronavirus (corroborado por prueba de descarte) y en el caso de las mujeres no estar embarazadas y comprometerse a no quedar en estado de gestación durante los primeros cuatro meses del ensayo.