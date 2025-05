"The last of us" temporada 2 capítulo 7: Hora de estreno y LINK para ver final de la serie

Este domingo 25 de mayo, HBO Max emitirá el esperado capítulo 7 de "The last of us" , titulado “Every last one of them”, marcando un impactante final para la temporada.

El final de "The last of us 2" nos dejará ver cuál será el destino de Ellie y Dina | Foto: Composición de Wapa

La espera terminó. Este domingo 25 de mayo, HBO Max lanza el tan esperado capítulo 7 de "The last of us", titulado “Every last one of them”, marcando el impactante final de temporada que miles de fans han estado siguiendo. Con decisiones desgarradoras y un conflicto a punto de estallar, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: sinopsis, reparto y lo que se viene en la temporada 3.

Hora de estreno del capítulo 7 de la Temporada 2 de “The last of us”

El episodio 7 estará disponible en HBO y en la plataforma Max el domingo 25 de mayo de 2025. Aquí los horarios para algunos países de Latinoamérica:

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 9.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 10.00 p.m.

En Estados Unidos, el episodio se emite a las 9.00 p.m. / 6.00 p.m.

¿Qué pasará en el capítulo 7 de "The last of us 2"?

En este capítulo final, la tensión entre las facciones WLF y los Seraphites alcanza su punto máximo. Ellie, acompañada por Dina y Jesse, se encuentra en medio de este conflicto mientras busca vengar la muerte de Joel. La guerra entre las facciones y las decisiones personales de los personajes prometen un desenlace impactante que dejará a los espectadores al borde de sus asientos.

¿Qué se sabe de la temporada 3 de "The last of us"?

HBO ha confirmado oficialmente una tercera temporada de "The last of us". Según los creadores, la historia de la segunda parte del videojuego es extensa y requerirá al menos dos temporadas más para ser adaptada completamente. La temporada 3 se centrará en el personaje de Abby, explorando su historia y motivaciones. Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada, se espera que la producción comience en 2026, lo que sugiere un posible estreno en 2027.

Ellie quiere venganza por la cruel muerte de Joel. "The last of us 2x07" llega este domingo 25 de mayo

Reparto y personajes principales de "The last of us 2"

La serie cuenta con un elenco destacado que ha dado vida a los personajes del videojuego:

Pedro Pascal como Joel Miller

como Joel Miller Bella Ramsey como Ellie Williams

como Ellie Williams Isabela Merced como Dina

como Dina Kaitlyn Dever como Abby

como Abby Jeffrey Wright como Isaac

como Isaac Young Mazino como Jesse

como Jesse Gabriel Luna como Tommy