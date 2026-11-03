Aumento de S/700 para docentes universitarios: conoce desde qué fecha se aplica la nueva escala salarial

El MEF aprobó una nueva escala remunerativa para profesores de universidades públicas. La medida entró en vigencia el 31 de octubre y establece sueldos de hasta S/9.569,82 mensuales.

Los profesores de las universidades públicas del Perú cuentan con una nueva escala remunerativa. El Gobierno oficializó un incremento de S/700 mensuales para los docentes ordinarios con dedicación exclusiva o a tiempo completo, mediante el Decreto Supremo N.° 232-2026-EF, publicado el 30 de octubre en el diario oficial El Peruano.

La disposición, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a propuesta del Ministerio de Educación (Minedu), comenzó a regir el 31 de octubre de 2026. Con este ajuste, los catedráticos de la categoría principal podrán percibir una remuneración mensual superior a S/9.500.

¿Qué docentes universitarios recibirán el aumento de S/700?

El incremento está dirigido a los docentes ordinarios de las universidades estatales que desempeñan sus funciones bajo las modalidades de dedicación exclusiva o tiempo completo.

La medida comprende tres categorías académicas: principal, asociado y auxiliar, cuyos ingresos mensuales fueron actualizados mediante la nueva normativa.

El artículo 3 del decreto establece expresamente cuándo comienza a aplicarse la disposición:

"la remuneración de los docentes ordinarios y contratados de las universidades públicas, establecida en los artículos 1 y 2 del presente Decreto Supremo, entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial".

Por lo tanto, los nuevos montos tienen vigencia legal desde el 31 de octubre, aunque su aplicación en las planillas debe cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes.

¿Cuánto ganarán los docentes de universidades públicas con el nuevo aumento?

La actualización salarial establece diferentes remuneraciones según la categoría que ocupa cada profesor dentro de la carrera universitaria.

Categoría docente

Nuevo sueldo mensual

Principal: S/9.569,82

S/9.569,82 Asociado: S/6.520,50

S/6.520,50 Auxiliar: S/5.933,00

Estos montos corresponden a docentes ordinarios con dedicación exclusiva o a tiempo completo.

En el caso de los profesores que trabajan a tiempo parcial, sus ingresos se determinan proporcionalmente a las horas de servicio, utilizando como referencia el sueldo establecido para su categoría.

Por su parte, los docentes contratados cuentan con una escala diferenciada que considera el tipo de contratación y la cantidad de horas semanales asignadas.

¿Desde cuándo se paga el nuevo sueldo a los profesores universitarios?

El Decreto Supremo N.° 232-2026-EF entró en vigencia el 31 de octubre de 2026, un día después de su publicación oficial.

Su aprobación se realizó en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32732 y de las disposiciones de la Ley Universitaria N.° 30220.

Para formalizar la actualización, el Minedu remitió los oficios N.° 01692 y 01785-2026-MINEDU/SG al MEF, entidad que emitió una opinión técnica favorable antes de aprobar la medida.

Asimismo, el nuevo decreto deja sin vigencia los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N.° 164-2024-EF, que establecían los montos remunerativos anteriores.

¿El aumento salarial también beneficia a docentes de universidades privadas?

La nueva disposición solo comprende a profesores de universidades públicas, por lo que no establece incrementos obligatorios para quienes trabajan en instituciones universitarias privadas.

El financiamiento se realizará con los presupuestos institucionales de las propias universidades estatales, sin requerir transferencias adicionales del Tesoro Público.

Además, las plazas docentes deberán encontrarse registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).