¿Cuánto dinero recibirás de CTS en noviembre? Es MÁS DE MEDIO SUELDO: calcula AQUÍ tu depósito

Los trabajadores que cumplan los requisitos podrán recibir su segundo depósito de CTS de 2026 . Conoce la fórmula para calcular el beneficio y cuánto te corresponde según tu remuneración.

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de noviembre de 2026 representa un ingreso adicional para miles de trabajadores peruanos. Este beneficio laboral, destinado a brindar respaldo económico ante una eventual pérdida del empleo, puede superar la mitad del sueldo mensual, debido a que su cálculo también contempla una parte de la gratificación recibida en julio.

Según explicó Eric Castro Posadas, socio del Área Laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, a El Comercio, el monto que recibirá cada trabajador dependerá de su remuneración, los meses laborados y otros ingresos que formen parte de su salario computable. Para acceder al beneficio en el régimen general privado, se exige trabajar, en promedio, al menos cuatro horas diarias y haber acumulado un mes de servicios durante el semestre correspondiente.

¿Cómo calcular cuánto dinero recibirás de CTS en noviembre de 2026?

Para determinar el depósito de noviembre, las empresas consideran el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2026. El cálculo incluye el sueldo computable y la sexta parte de la gratificación de julio, además de otros conceptos remunerativos que correspondan.

Por ejemplo, una persona que gana S/2.000 mensuales y recibió una gratificación de S/2.000 en julio, sin otros conceptos adicionales, tendría el siguiente cálculo:

Sueldo mensual: S/2.000.

Sexta parte de la gratificación: S/333,33.

Remuneración computable: S/2.333,33.

CTS correspondiente: S/1.166,67.

Esto significa que el trabajador recibiría aproximadamente el 58,3% de su sueldo mensual. Sin embargo, la cantidad puede cambiar si percibe asignación familiar, horas extras, comisiones u otros pagos remunerativos regulares.

También puedes ingresar a la CALCULADORA DE CTS.

¿Cuánto recibirás de CTS según tu sueldo?

Esta tabla presenta montos referenciales para trabajadores del régimen general que completaron el semestre, recibieron una gratificación equivalente a su sueldo y no percibieron otros conceptos remunerativos.

Sueldo mensual CTS aproximada S/1.500 S/875,00 S/2.000 S/1.166,67 S/2.500 S/1.458,33 S/3.000 S/1.750,00 S/4.000 S/2.333,33 S/5.000 S/2.916,67

¿Quiénes no recibirán la CTS de noviembre?

No todos los trabajadores en planilla acceden al depósito semestral. Entre las excepciones se encuentran quienes tienen una Remuneración Integral Anual que incluye la CTS y quienes no cumplen el tiempo mínimo exigido.

También existen reglas diferentes para las pequeñas empresas y otros regímenes laborales especiales. Por ello, el monto no necesariamente será el mismo para todos los trabajadores que perciben un sueldo similar.