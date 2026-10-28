¡DRÁSTICO GIRO! Adrián Villar CAMBIA su versión y revela INSÓLITO DETALLE para SALIR EN LIBERTAD

Buscando un cambio en las investigaciones, Adrián Villar transformó su testimonio sobre el trágico accidente que terminó con Lizeth Marzano . ¿Qué reveló?

Caso Lizeth Marzano da giro radical ante el cambio de versión de Adrián Villar. | Composición El Popular | ATV

Caso Lizeth Marzano da giro radical ante el cambio de versión de Adrián Villar. | Composición El Popular | ATV

¡Presentó una nueva y sorprendente versión! En un cambio notable dentro de las investigaciones sobre el caso Lizeth Marzano, Adrián Villar, uno de los implicados, modificó radicalmente su declaración y compartió un inusual detalle de salud que podría alterar su situación legal.

Según lo expuesto por el acusado, argumentó que el choque trágico fue causado por un grave cuadro infeccioso que lo hizo perder el conocimiento mientras manejaba por una avenida transitada.

La Nueva Versión de Adrián Villar Tras el Accidente de Lizeth Marzano

En su reciente versión oficial, el sospechoso declaró que había estado sufriendo de una severa infección estomacal antes del desafortunado evento. Según su declaración a las autoridades, el malestar físico, junto con la falta de comida y el consumo de medicamentos fuertes, lo llevó a desmayarse mientras conducía el vehículo con el que impactó a Lizeth Marzano.

"Me sentí muy mal del estómago porque llevaba tres días enfermo. Me encontraba terriblemente mal, casi a punto de vomitar, con diarreas muy intensas e incluso desmayándome. Ese día no tomé desayuno, solo una galleta para el antibiótico. Fue un día tremendamente estresante. (…) Al llegar al semáforo en Av. Camino Real, puse el pie en el acelerador y, desde ese momento, todo es muy confuso para mí, no recuerdo qué ocurrió. Me desconecté", explicó Adrián Villar.

En su versión del incidente, dijo que el accidente ocurrió en cuestión de segundos: "Lo siguiente que recuerdo es que, en ese estado, sentí un primer golpe, luego otro, y empecé a reaccionar, dándome cuenta de que mi cuerpo y cabeza estaban inclinados hacia la puerta del conductor", añadió.