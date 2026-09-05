¿Habrá CORTE DE AGUA en tu distrito? Sedapal revela cronograma OFICIAL del 6 y 7 de septiembre

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ( Sedapal ) informa cortes de agua programados para el seis y 7 de septiembre de 2026 en varios distritos de Lima.

Corte de agua este 6 y 7 de septiembre | Composición Wapa

Corte de agua este 6 y 7 de septiembre | Composición Wapa

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha establecido una serie de interrupciones programadas del servicio de agua potable para este domingo 6 y lunes 7 de septiembre de 2026. La medida alcanzará a determinados sectores de varios distritos de Lima y responde a labores destinadas a conservar y optimizar la infraestructura del sistema de abastecimiento.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas comprendidas en el cronograma adoptar las previsiones necesarias y guardar con anticipación una cantidad suficiente de agua en recipientes previamente aseados, especialmente si la suspensión tendrá una duración prolongada.

Asimismo, quienes necesiten realizar consultas relacionadas con su suministro pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000, servicio telefónico habilitado para atender interrogantes y reportes vinculados con el abastecimiento de agua.

Corte de agua el domingo 6 de septiembre: distritos y zonas afectadas

De acuerdo con la programación difundida por Sedapal, este domingo 6 de septiembre se ejecutarán trabajos que ocasionarán restricciones temporales del servicio en sectores específicos de Lima. Los horarios y áreas comprendidas son los siguientes:

La Molina

Horario: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Zonas comprendidas: urb. La Capilla y urb. Las Colinas.

El Agustino

En este distrito, la suspensión está relacionada con labores de limpieza de reservorio y se desarrollará durante varias horas de la tarde y noche.

Horario: de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

Zonas comprendidas:

Cooperativa Los Chancas I

Urb. Los Robles

Junta de Universal I, III

Coop. 5 de Agosto

Coop. Los Molles

Compradores San Antonio

A.H. Los Jardines

Urb. Los Ficus I y II

A.H. Santa Anita

Urb. La Achirana I y II

Santa Rosa de Quives

P.J. Perales

Cooperativa Manuel Correa

Conjunto Residencial Recrea

Ind. Fundo Puente

Cooperativa Virgen de las Nieves

A.H. Los Eucaliptus

A.H. Las Lomas de Nocheto

A.H. Hijos de Perales

A.H. Vista Alegre

A.H. Las Malvinas

A.H. Nocheto

A.H. 8 de Febrero

P.J. Virgen del Carmen

P.J. Señor de los Milagros

P.J. Villa Hermosa

Cooperativa Villa del Mar

Hospital Hipólito Unanue

SERENSA - Sede Principal

Urb. La Atarjea

Redes Primarias

Macromedición

TEKNO

A.H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes

Mapa de zonas afectadas

Corte de agua del lunes 7 de septiembre: horarios y sectores

Las interrupciones continuarán el lunes 7 de septiembre en otros puntos de la capital. Según la información proporcionada por Sedapal, estos son los sectores incluidos en la programación para esa fecha. Cabe precisar que los horarios podrían presentar modificaciones conforme avance la jornada.

Santiago de Surco

Horario: de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

Zonas comprendidas: urb. Las Lagunas, urb. El Mirador y urb. San Jorge.

Ate

En Ate se han contemplado dos horarios distintos para la interrupción del suministro:

De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: A.H. Huaycán zona T.

De 1:00 p. m. a 11:50 p. m.:

Coop. Demsa

A.H. Nueva Luz

A.H. Santa Clara

Asoc. Santa Rosa de Huamanga

Asoc. Las Flores de Santa Clara

Coop. Santa Elena

Asoc. Los Llanos

Asoc. Francia

Asoc. Los Jardines de Santa Clara

Asoc. Las Terrazas de Santa Clara

Asoc. Los Geranios

Urb. Centro Poblado Santa Clara

A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa

Asoc. Villa Francia

Coop. Santa Elena

San Juan de Lurigancho

Este es uno de los distritos que concentra una mayor cantidad de sectores incluidos dentro del cronograma de interrupción del servicio.

Zonas comprendidas:

A.H. Nueva Esperanza

A.H. Cangallo

A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles

A.H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo

A.H. Cangallo Ampl. 2

A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero

A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero

Asoc. Mano de Dios

Asoc. Los Huertos de Canto Grande

Asoc. Mira del Éxito

AF Cerrito Rico

Asoc. Miguel Grau 8 de Octubre

A.H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre

Agrup. Las Terrazas II

A.H. Integ. de Fátima Sector Cerrito Rico

A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nva. Jerusalén

Asoc. Virgen del Carmen

Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén

Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II

Agru. Raíces de Jicamarca

Agru. 24 de Enero

A.H. Integ. Virgen Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo

Agru. Las Viñas

A.H. Nuevo Santa Cruz

Agru. Nueva Imagen

A.H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay

Agru. Nueva Juventud

AF Cristo de Pachacamilla

A.H. San José Obrero

A.H. San José Obrero Ampl.

Agria Rincon Agrarendro

Agru. Unidblo Pueblos Hermanos de Mayobamba

Agru. Alejandro Toledo

Agru. Unidos al Desarrollo

A.H. P.I. Nva. Alianza Sector Cerrito Alegre

A.H. Mrcal. Cáceres Sector Vil 1ra etapa

Ampl. Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II

A.H. Los Libertadores Sector Los Angeles

A.H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts

Asoc. Monte de Sion

P.I. Nueva Alianza

A.H. Túpac Amaru II

Agru. San Valentín

Agru. Daniel

A.H. Andrés A. Cáceres

A.H. Santa Rosa de Lima

A.H. Santa Rosa de Lima Ampliac.

Agru. Julio C. Tello

Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuellar

A.H. Javier Pérez de Cuellar Ampl.

Agru. Fam. Virgen del Carmen

Agru. Andrés A. Cáceres Ampl.

Agru. Las Lomas de 27 de Marzo

A.H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3

A.H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros

A.H. Siglo XXI

Agru. Corazón de Jesús

Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera

Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa

Agru. 27 Marzo II y III etapa

Ampliac. Villa Solidaridad Ampl.

Asoc. Viv. Paraíso de Santa de Santa María

Agru. Estrella de Santa María

Asoc. La Praderas de Santa María

Agru. Los Portales de Santa María

Agru. Nueva Alianza de Santa María

A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza

Agru. Las Vegas de Santa María

Agru. El Ayllu de Santa Rosa

AF Santa Rosa

A.H. 1ro de Agosto

A.H. 1ro de Agosto Ampliac.

Agru. Nuevo Milenio

A.H. Prolong. Santa María Parcela II sector Ampl.

A.H. La Gruta

Agru. 28 de Febrero

A.H. Villa 2 de Enero

Agru. 4 de Agosto

A.H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II

A.H. Señor de Los Milagros sector Combate de Angamos

Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz

A.H. 4 Suyos Nvo Milenio Sector Cerrito Feliz

A.H. 4 Suyos Nvo Milenio Sector 5 de Julio

A.H. PI Nueva Alianza Sector Los Angeles II

Independencia

Los vecinos de Independencia incluidos en la programación deberán considerar una interrupción que se extenderá durante ocho horas.

Horario: de 12:00 m. a 8:00 p. m.

Zonas comprendidas:

A.H. 21 de Abril

A.H. Cahuide

A.H. Corazón de Jesús

A.H. 1ro de Mayo

A.H. Mariano Melgar

A.H. El Misti

A.H. Nuevo Amanecer

A.H. Precursores

A.H. Santa Rosa

A.H. Horacio Zevallos Gámez

P.J. Condorcanqui

P.J. José Olaya

U. Pop. Túpac Amaru

Los usuarios que residan en estos sectores pueden revisar con anticipación la fecha y el horario asignados para la suspensión del suministro. De esta manera, podrán organizar sus actividades y almacenar agua antes de que comiencen los trabajos contemplados por Sedapal.