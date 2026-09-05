¿Habrá CORTE DE AGUA en tu distrito? Sedapal revela cronograma OFICIAL del 6 y 7 de septiembre

¿Habrá CORTE DE AGUA en tu distrito? Sedapal revela cronograma OFICIAL del 6 y 7 de septiembreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha establecido una serie de interrupciones programadas del servicio de agua potable para este domingo 6 y lunes 7 de septiembre de 2026. La medida alcanzará a determinados sectores de varios distritos de Lima y responde a labores destinadas a conservar y optimizar la infraestructura del sistema de abastecimiento.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas comprendidas en el cronograma adoptar las previsiones necesarias y guardar con anticipación una cantidad suficiente de agua en recipientes previamente aseados, especialmente si la suspensión tendrá una duración prolongada.
Asimismo, quienes necesiten realizar consultas relacionadas con su suministro pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000, servicio telefónico habilitado para atender interrogantes y reportes vinculados con el abastecimiento de agua.
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Corte de agua el domingo 6 de septiembre: distritos y zonas afectadas
De acuerdo con la programación difundida por Sedapal, este domingo 6 de septiembre se ejecutarán trabajos que ocasionarán restricciones temporales del servicio en sectores específicos de Lima. Los horarios y áreas comprendidas son los siguientes:
La Molina
Horario: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Zonas comprendidas: urb. La Capilla y urb. Las Colinas.
El Agustino
En este distrito, la suspensión está relacionada con labores de limpieza de reservorio y se desarrollará durante varias horas de la tarde y noche.
Horario: de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
Zonas comprendidas:
- Cooperativa Los Chancas I
- Urb. Los Robles
- Junta de Universal I, III
- Coop. 5 de Agosto
- Coop. Los Molles
- Compradores San Antonio
- A.H. Los Jardines
- Urb. Los Ficus I y II
- A.H. Santa Anita
- Urb. La Achirana I y II
- Santa Rosa de Quives
- P.J. Perales
- Cooperativa Manuel Correa
- Conjunto Residencial Recrea
- Ind. Fundo Puente
- Cooperativa Virgen de las Nieves
- A.H. Los Eucaliptus
- A.H. Las Lomas de Nocheto
- A.H. Hijos de Perales
- A.H. Vista Alegre
- A.H. Las Malvinas
- A.H. Nocheto
- A.H. 8 de Febrero
- P.J. Virgen del Carmen
- P.J. Señor de los Milagros
- P.J. Villa Hermosa
- Cooperativa Villa del Mar
- Hospital Hipólito Unanue
- SERENSA - Sede Principal
- Urb. La Atarjea
- Redes Primarias
- Macromedición
- TEKNO
- A.H. Nuestra Señora Virgen de Lourdes
Corte de agua del lunes 7 de septiembre: horarios y sectores
Las interrupciones continuarán el lunes 7 de septiembre en otros puntos de la capital. Según la información proporcionada por Sedapal, estos son los sectores incluidos en la programación para esa fecha. Cabe precisar que los horarios podrían presentar modificaciones conforme avance la jornada.
Santiago de Surco
Horario: de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.
Zonas comprendidas: urb. Las Lagunas, urb. El Mirador y urb. San Jorge.
Ate
En Ate se han contemplado dos horarios distintos para la interrupción del suministro:
De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: A.H. Huaycán zona T.
De 1:00 p. m. a 11:50 p. m.:
- Coop. Demsa
- A.H. Nueva Luz
- A.H. Santa Clara
- Asoc. Santa Rosa de Huamanga
- Asoc. Las Flores de Santa Clara
- Coop. Santa Elena
- Asoc. Los Llanos
- Asoc. Francia
- Asoc. Los Jardines de Santa Clara
- Asoc. Las Terrazas de Santa Clara
- Asoc. Los Geranios
- Urb. Centro Poblado Santa Clara
- A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa
- Asoc. Villa Francia
- Coop. Santa Elena
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San Juan de Lurigancho
Este es uno de los distritos que concentra una mayor cantidad de sectores incluidos dentro del cronograma de interrupción del servicio.
Zonas comprendidas:
- A.H. Nueva Esperanza
- A.H. Cangallo
- A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles
- A.H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
- A.H. Cangallo Ampl. 2
- A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero
- A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Cerrito Rico
- Asoc. Miguel Grau 8 de Octubre
- A.H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- Agrup. Las Terrazas II
- A.H. Integ. de Fátima Sector Cerrito Rico
- A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nva. Jerusalén
- Asoc. Virgen del Carmen
- Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de Enero
- A.H. Integ. Virgen Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A.H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- A.H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
- Agru. Nueva Juventud
- AF Cristo de Pachacamilla
- A.H. San José Obrero
- A.H. San José Obrero Ampl.
- Agria Rincon Agrarendro
- Agru. Unidblo Pueblos Hermanos de Mayobamba
- Agru. Alejandro Toledo
- Agru. Unidos al Desarrollo
- A.H. P.I. Nva. Alianza Sector Cerrito Alegre
- A.H. Mrcal. Cáceres Sector Vil 1ra etapa
- Ampl. Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II
- A.H. Los Libertadores Sector Los Angeles
- A.H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
- Asoc. Monte de Sion
- P.I. Nueva Alianza
- A.H. Túpac Amaru II
- Agru. San Valentín
- Agru. Daniel
- A.H. Andrés A. Cáceres
- A.H. Santa Rosa de Lima
- A.H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
- Agru. Julio C. Tello
- Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuellar
- A.H. Javier Pérez de Cuellar Ampl.
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. Andrés A. Cáceres Ampl.
- Agru. Las Lomas de 27 de Marzo
- A.H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3
- A.H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros
- A.H. Siglo XXI
- Agru. Corazón de Jesús
- Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera
- Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa
- Agru. 27 Marzo II y III etapa
- Ampliac. Villa Solidaridad Ampl.
- Asoc. Viv. Paraíso de Santa de Santa María
- Agru. Estrella de Santa María
- Asoc. La Praderas de Santa María
- Agru. Los Portales de Santa María
- Agru. Nueva Alianza de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- Agru. Las Vegas de Santa María
- Agru. El Ayllu de Santa Rosa
- AF Santa Rosa
- A.H. 1ro de Agosto
- A.H. 1ro de Agosto Ampliac.
- Agru. Nuevo Milenio
- A.H. Prolong. Santa María Parcela II sector Ampl.
- A.H. La Gruta
- Agru. 28 de Febrero
- A.H. Villa 2 de Enero
- Agru. 4 de Agosto
- A.H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II
- A.H. Señor de Los Milagros sector Combate de Angamos
- Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz
- A.H. 4 Suyos Nvo Milenio Sector Cerrito Feliz
- A.H. 4 Suyos Nvo Milenio Sector 5 de Julio
- A.H. PI Nueva Alianza Sector Los Angeles II
Independencia
Los vecinos de Independencia incluidos en la programación deberán considerar una interrupción que se extenderá durante ocho horas.
Horario: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
Zonas comprendidas:
- A.H. 21 de Abril
- A.H. Cahuide
- A.H. Corazón de Jesús
- A.H. 1ro de Mayo
- A.H. Mariano Melgar
- A.H. El Misti
- A.H. Nuevo Amanecer
- A.H. Precursores
- A.H. Santa Rosa
- A.H. Horacio Zevallos Gámez
- P.J. Condorcanqui
- P.J. José Olaya
- U. Pop. Túpac Amaru
Los usuarios que residan en estos sectores pueden revisar con anticipación la fecha y el horario asignados para la suspensión del suministro. De esta manera, podrán organizar sus actividades y almacenar agua antes de que comiencen los trabajos contemplados por Sedapal.
Es importante tener en cuenta que la programación corresponde a las interrupciones reportadas para el 6 y 7 de septiembre y que los horarios podrían modificarse ante eventuales cambios operativos.