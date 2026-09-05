¿Qué está pasando? TRES huracanes se forman AL MISMO TIEMPO en el Pacífico: ¿a qué se debe el EXTRAÑO FENÓMENO?

Tres huracanes se encuentran activos simultáneamente en el Océano Pacífico y sorprenden por su inusual coincidencia. Conoce qué provoca este fenómeno.

Una inusual coincidencia meteorológica viene registrándose en el Océano Pacífico, donde tres huracanes se encuentran activos de manera simultánea. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó sobre la presencia de Lowell, Marie y Karina, fenómenos que presentan diferentes niveles de intensidad y evolucionan bajo condiciones distintas.

La particularidad del escenario está en que los tres ciclones se desarrollan durante el mismo periodo, aunque no todos representan actualmente el mismo nivel de riesgo. Mientras uno alcanzó la máxima categoría de la escala utilizada para medir estos fenómenos, otro continúa fortaleciéndose y un tercero atraviesa una etapa de debilitamiento.

Lowell, Marie y Karina: así evolucionan los tres huracanes

Lowell es actualmente el sistema que ha mostrado una evolución más intensa. El ciclón llegó a posicionarse en la categoría 5 durante el jueves, pero posteriormente perdió fuerza y descendió hasta el nivel 3. De acuerdo con el reporte meteorológico, sus vientos alcanzaban las 125 millas por hora y su desplazamiento era hacia el oeste, a unos 8 millas por hora.

El huracán se encuentra ubicado al sur de Hawái, mientras continúa su recorrido sobre el Pacífico. Su descenso en la escala de intensidad se produjo después de haber alcanzado el nivel máximo de la clasificación Saffir-Simpson.

Marie presenta una situación diferente. El sistema corresponde al decimotercer ciclón de la temporada en el Pacífico mexicano y logró aumentar su intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 2.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la presencia de este fenómeno podría favorecer condiciones de lluvia y viento en Baja California Sur, donde existe posibilidad de "lluvias puntuales intensas" como consecuencia de su circulación.

Por otro lado, Karina se mantiene en categoría 1, aunque su comportamiento apunta hacia una progresiva pérdida de intensidad. El ciclón se encontraba a unos 2.685 kilómetros al oeste-suroeste de Ensenada, en Baja California.

A diferencia de los otros sistemas, Karina ya abandonó el sector que permanecía bajo vigilancia. Debido a su debilitamiento, las previsiones indican que su nivel de amenaza continuará disminuyendo hasta dejar de representar un peligro.

¿Por qué coinciden tres huracanes al mismo tiempo en el Pacífico?

La aparición simultánea de varios sistemas tropicales está vinculada a las condiciones que presenta actualmente el océano y la atmósfera. Entre los factores señalados se encuentra la influencia del Fenómeno El Niño, que puede modificar las temperaturas del mar y generar un entorno favorable para el desarrollo de tormentas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explicó que el calentamiento de las aguas oceánicas desempeña un papel importante en la evolución de estos fenómenos. Una mayor disponibilidad de energía en la superficie marina puede favorecer que las perturbaciones tropicales se fortalezcan.

En ese contexto, las temperaturas elevadas del océano funcionan como una fuente de energía para los ciclones, permitiendo que algunos sistemas incrementen su intensidad y alcancen categorías superiores.