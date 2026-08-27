Gobierno declara en emergencia a escuelas públicas: ¿qué medidas se tomarán y habrá clases con normalidad?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Luego de la aparición del Decreto Supremo N° 013-2026-MINEDU en el diario oficial El Peruano, declarando en emergencia la infraestructura de colegios públicos a nivel nacional, surgen preguntas entre padres y estudiantes sobre las actividades académicas del resto del año. El Minedu ha entregado una aclaración al respecto.
¿Se cancelarán las clases? El estado de emergencia en los colegios es aclarado por el Minedu
El decreto subraya que la intención es disminuir rápidamente las desigualdades y mejorar las condiciones de las escuelas. Responde a la notable desigualdad en infraestructura educativa detectada en las instituciones nacionales.
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Las acciones incluyen reforzar las instalaciones educativas, planificar y gestionar proyectos con un máximo de 30 días hábiles. Sin embargo, el Minedu descartó suspender las actividades académicas durante el calendario escolar 2026, lo cual indica que continuarán sin cambios.
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El Minedu adelanta fin de año escolar por El Niño: ¿cuándo se hará?
Frente a la amenaza climática, el Ministerio de Educación confirmó que adelantará el cierre escolar 2026 como medida preventiva por el fenómeno de El Niño. Esta regla se limitará a las escuelas públicas de Piura.
Según la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), la región es vulnerable a condiciones climáticas como lluvias intensas y desbordes. Se ha programado el cierre escolar para el 27 de noviembre.