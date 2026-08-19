Paro de transportistas en Lima y Callao: conoce qué gremios se sumarán a la medida del 25 de agosto

Gremios de transporte anuncian un paro de 24 horas en Lima y Callao para el 25 de agosto. Conoce cómo será el apagado de motores y qué exigen al Gobierno.

Una nueva paralización del transporte público se anuncia en Lima y Callao. Diversos gremios convocaron a un paro de 24 horas para el martes 25 de agosto, medida con la que buscan exigir al Gobierno acciones concretas frente a la inseguridad que afecta al sector y retomar el diálogo con el Ejecutivo.

Según sus dirigentes, la convocatoria cuenta con el respaldo de once gremios que representarían a más del 80% del transporte regular. La protesta consistirá principalmente en detener las unidades y evitar que circulen durante la jornada.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, explicó que la decisión fue tomada luego de solicitar reiteradamente una reunión con la presidenta de la República sin obtener una respuesta.

“En la medida de que no se ha dado y no sepamos cuáles son las medidas o políticas que debe implementar ella en materia de seguridad o su gobierno, finalmente hemos decidido ir a un paro”, indicó a RPP.

¿Cómo será el paro de transportistas del 25 de agosto?

De acuerdo con Vargas, la paralización tendrá alcance en todos los distritos de Lima y Callao. Los organizadores han denominado la protesta como un apagado de motores y aseguran que no buscan realizar movilizaciones violentas.

“Nosotros no vamos a generar disturbios, no vamos a generar confrontación. Lo que queremos hacer es llamar la atención una vez más”, comentó el dirigente.

Los transportistas reclaman conocer cuál será la estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia y las amenazas que afectan a conductores y empresas.

Nueva fecha para la paralización de transportistas.

“Queremos saber cuál es su política que va a implementar. Nosotros hemos hecho propuestas. Si no las tiene, que coja lo que tengamos nosotros. Y si las tiene, que nos explique”, declaró Vargas.

El dirigente remarcó que paralizar sus actividades no representa el escenario deseado por los empresarios. “Nosotros somos empresarios, no vivimos de paro. Queremos seguir trabajando, pero en condiciones de tranquilidad para salir adelante”, sostuvo.

Aunque gremios como El Rápido, Etupsa, Huáscar y La 50 participaron en anteriores paralizaciones, todavía no existe una relación definitiva de las empresas que dejarán de operar este 25 de agosto.

Transportistas cuestionan el Plan Escudo del Gobierno

Otro punto de conflicto es el denominado Plan Escudo anunciado por el Ejecutivo como parte de su estrategia de seguridad. Vargas aseguró que los transportistas no participaron en su elaboración y cuestionó que las medidas representen una solución diferente.

“No se nos ha consultado. Nunca hemos conversado sobre ello. De la noche a la mañana manifestaron que estaban implementando el Plan Escudo, que a criterio nuestro es más de lo mismo, porque eso ya lo está haciendo la policía desde el año pasado y los resultados los estamos viendo nosotros todos los días”, afirmó.

Martín Ojeda también cuestionó la estrategia. En Canal N señaló que la presencia de efectivos policiales en los patios de maniobra ya había sido aplicada anteriormente y advirtió que los ataques contra el transporte no se concentran únicamente en estos espacios.

“Gran parte de los atentados, inclusive a la luz del día, son en plenas rutas”, advirtió Ojeda.

El dirigente también alertó que la falta de conductores viene reduciendo la capacidad operativa de algunas empresas, situación que relacionó con la inseguridad y la migración de trabajadores hacia países como España.