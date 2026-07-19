Día del Pollo a la Brasa 2026: conoce las promociones disponibles este domingo 19 de julio

Conoce las promociones por el Día del Pollo a la Brasa 2026 disponibles este domingo 19 de julio en Norky’s, Roky’s, Don Belisario y otras pollerías del Perú.

El pollo a la brasa vuelve a ser protagonista en el Perú. Este domingo 19 de julio se celebra su día nacional y diferentes pollerías, bancos y billeteras digitales activaron descuentos para quienes desean compartir este tradicional plato en familia o con amigos.

La fecha coincide con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para las 2.00 p. m. en horario peruano. Por ello, se espera una alta demanda en restaurantes y servicios de reparto, especialmente durante las horas previas al partido.

¿Qué promociones ofrecen Norky’s y Roky’s?

Los clientes podrán acceder a precios especiales mediante Yape, Plin, tarjetas o cuentas sueldo. Antes de realizar una compra, es importante revisar en cada aplicativo si la promoción está habilitada para el local elegido y si cuenta con restricciones.

Promociones en Norky’s

Un cuarto de pollo a la brasa a S/10,90 con cuenta sueldo BCP.

Un cuarto de pollo a la brasa a S/16,90 con Plin.

Un cuarto de pollo a la brasa a S/17,90 con Yape.

Medio pollo a la brasa a S/29,90 con Yape.

Medio pollo a la brasa a S/32,90 con Plin.

Un pollo a la brasa a S/54,90 con BCP.

Un pollo a la brasa acompañado de tequeños a S/62,90 con Yape.

Promociones en Roky’s

Medio pollo, ensalada mediana, gaseosa personal y dos porciones de torta a S/57,90 con Plin.

Un pollo a la brasa acompañado de arroz oriental familiar a S/64,90 con Plin.

Un pollo a la brasa, ensalada familiar y limonada de dos litros a S/79,90 con Plin.

Don Belisario se suma a la celebración con ofertas

Otra de las cadenas que tendrá descuentos especiales es Don Belisario. Sus promociones están disponibles principalmente mediante Yape y contemplan alternativas individuales y familiares.

Un cuarto de pollo a la brasa con ensalada a S/14,90.

Un cuarto de pollo a la brasa con un vaso de gaseosa a S/19,90.

Un pollo a la brasa a S/49,90.

Un pollo a la brasa acompañado de cuatro vasos de gaseosa a S/69,90.

Un pollo y un cuarto, ensalada familiar y cinco vasos de gaseosa a S/99,90.

Más descuentos para celebrar el Día del Pollo a la Brasa

Además de las cadenas más conocidas, otros restaurantes también anunciaron beneficios mediante tarjetas bancarias y aplicaciones de pago.

El Tablón ofrece 40% de descuento con BCP.

Fuego y Brasa brinda 30% de descuento con BCP.

Píkalo ofrece 25% de descuento pagando con Plin.

Rasson aplica 50% de descuento para usuarios con cuenta sueldo BCP.

Villa Chicken ofrece un cuarto de pollo a la brasa con tres rolls a S/26,90 mediante Yape.

Recomendaciones antes de utilizar las promociones

Las ofertas pueden variar según la sede, el horario, el método de pago o la disponibilidad de productos. Algunas también podrían tener un número limitado de usos o ser válidas únicamente para compras presenciales o a través de una plataforma específica.