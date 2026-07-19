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Día del Pollo a la Brasa 2026: conoce las promociones disponibles este domingo 19 de julio

Conoce las promociones por el Día del Pollo a la Brasa 2026 disponibles este domingo 19 de julio en Norky’s, Roky’s, Don Belisario y otras pollerías del Perú.

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    Día del Pollo a la Brasa 2026: conoce las promociones disponibles este domingo 19 de julio
    Día del pollo a la brasa | Composición Wapa
    Día del Pollo a la Brasa 2026: conoce las promociones disponibles este domingo 19 de julio

    El pollo a la brasa vuelve a ser protagonista en el Perú. Este domingo 19 de julio se celebra su día nacional y diferentes pollerías, bancos y billeteras digitales activaron descuentos para quienes desean compartir este tradicional plato en familia o con amigos.

    La fecha coincide con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para las 2.00 p. m. en horario peruano. Por ello, se espera una alta demanda en restaurantes y servicios de reparto, especialmente durante las horas previas al partido.

    ¿Qué promociones ofrecen Norky’s y Roky’s?

    Los clientes podrán acceder a precios especiales mediante Yape, Plin, tarjetas o cuentas sueldo. Antes de realizar una compra, es importante revisar en cada aplicativo si la promoción está habilitada para el local elegido y si cuenta con restricciones.

    Promociones en Norky’s

    • Un cuarto de pollo a la brasa a S/10,90 con cuenta sueldo BCP.
    • Un cuarto de pollo a la brasa a S/16,90 con Plin.
    • Un cuarto de pollo a la brasa a S/17,90 con Yape.
    • Medio pollo a la brasa a S/29,90 con Yape.
    • Medio pollo a la brasa a S/32,90 con Plin.
    • Un pollo a la brasa a S/54,90 con BCP.
    • Un pollo a la brasa acompañado de tequeños a S/62,90 con Yape.
    • Promociones en Roky’s
    • Medio pollo, ensalada mediana, gaseosa personal y dos porciones de torta a S/57,90 con Plin.
    • Un pollo a la brasa acompañado de arroz oriental familiar a S/64,90 con Plin.
    • Un pollo a la brasa, ensalada familiar y limonada de dos litros a S/79,90 con Plin.

    Don Belisario se suma a la celebración con ofertas

    Otra de las cadenas que tendrá descuentos especiales es Don Belisario. Sus promociones están disponibles principalmente mediante Yape y contemplan alternativas individuales y familiares.

    • Un cuarto de pollo a la brasa con ensalada a S/14,90.
    • Un cuarto de pollo a la brasa con un vaso de gaseosa a S/19,90.
    • Un pollo a la brasa a S/49,90.
    • Un pollo a la brasa acompañado de cuatro vasos de gaseosa a S/69,90.
    • Un pollo y un cuarto, ensalada familiar y cinco vasos de gaseosa a S/99,90.

    Más descuentos para celebrar el Día del Pollo a la Brasa

    Además de las cadenas más conocidas, otros restaurantes también anunciaron beneficios mediante tarjetas bancarias y aplicaciones de pago.

    • El Tablón ofrece 40% de descuento con BCP.
    • Fuego y Brasa brinda 30% de descuento con BCP.
    • Píkalo ofrece 25% de descuento pagando con Plin.
    • Rasson aplica 50% de descuento para usuarios con cuenta sueldo BCP.
    • Villa Chicken ofrece un cuarto de pollo a la brasa con tres rolls a S/26,90 mediante Yape.

    Recomendaciones antes de utilizar las promociones

    Las ofertas pueden variar según la sede, el horario, el método de pago o la disponibilidad de productos. Algunas también podrían tener un número limitado de usos o ser válidas únicamente para compras presenciales o a través de una plataforma específica.

    Por ello, se recomienda revisar los términos y condiciones dentro de Yape, Plin o la aplicación del banco antes de acudir al restaurante. Debido a la celebración y a la final del Mundial, también es aconsejable realizar los pedidos con anticipación para evitar largas esperas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Día del Pollo a la Brasa 2026: conoce las promociones disponibles este domingo 19 de julio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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