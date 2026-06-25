Mhoni Vidente lanzó escalofriante advertencia sobre un posible terremoto en Perú: "Hay que estar prevenidos"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar preocupación tras asegurar que un fuerte movimiento telúrico podría sacudir Perú. Sus recientes aciertos han encendido las alarmas entre sus seguidores.
Mhoni Vidente genera temor al advertir sobre un posible terremoto en Perú
La popular astróloga Mhoni Vidente volvió a colocarse en el centro de la atención tras recordar una de sus predicciones más comentadas sobre la actividad sísmica en Sudamérica. Luego de que varios de sus vaticinios relacionados con movimientos telúricos cobraran notoriedad entre sus seguidores, lanzó una nueva advertencia que ha generado inquietud en Perú.
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Según señaló, la región continúa siendo una zona de alta actividad sísmica y no descartó que ocurra un terremoto de gran magnitud en los próximos meses. La astróloga pidió a la población mantenerse alerta y preparada ante cualquier eventualidad, e insistió en la necesidad de prevenirse.
Las declaraciones han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios recordaron que la vidente había realizado advertencias similares antes de sismos recientes registrados en distintos países de América.
Aunque las predicciones de carácter esotérico no cuentan con respaldo científico, sus seguidores consideran que varios de sus anuncios han coincidido con hechos que ocurrieron después, motivo por el cual sus palabras vuelven a generar preocupación y debate.
Las autoridades y especialistas recuerdan que la mejor forma de enfrentar un eventual terremoto es contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras y participar en simulacros de prevención, independientemente de cualquier predicción.