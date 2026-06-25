Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

Mhoni Vidente lanzó escalofriante advertencia sobre un posible terremoto en Perú: "Hay que estar prevenidos"

Mhoni Vidente encendió las alarmas al advertir sobre un posible terremoto de gran magnitud en Perú. Su inquietante predicción genera preocupación entre miles de seguidores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mhoni Vidente lanzó escalofriante advertencia sobre un posible terremoto en Perú: "Hay que estar prevenidos"
    Mhoni Vidente
    Mhoni Vidente lanzó escalofriante advertencia sobre un posible terremoto en Perú: "Hay que estar prevenidos"

    La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar preocupación tras asegurar que un fuerte movimiento telúrico podría sacudir Perú. Sus recientes aciertos han encendido las alarmas entre sus seguidores.

    Mhoni Vidente genera temor al advertir sobre un posible terremoto en Perú

    La popular astróloga Mhoni Vidente volvió a colocarse en el centro de la atención tras recordar una de sus predicciones más comentadas sobre la actividad sísmica en Sudamérica. Luego de que varios de sus vaticinios relacionados con movimientos telúricos cobraran notoriedad entre sus seguidores, lanzó una nueva advertencia que ha generado inquietud en Perú.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

    Según señaló, la región continúa siendo una zona de alta actividad sísmica y no descartó que ocurra un terremoto de gran magnitud en los próximos meses. La astróloga pidió a la población mantenerse alerta y preparada ante cualquier eventualidad, e insistió en la necesidad de prevenirse.

    Las declaraciones han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios recordaron que la vidente había realizado advertencias similares antes de sismos recientes registrados en distintos países de América.

    Aunque las predicciones de carácter esotérico no cuentan con respaldo científico, sus seguidores consideran que varios de sus anuncios han coincidido con hechos que ocurrieron después, motivo por el cual sus palabras vuelven a generar preocupación y debate.

    Las autoridades y especialistas recuerdan que la mejor forma de enfrentar un eventual terremoto es contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras y participar en simulacros de prevención, independientemente de cualquier predicción.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mhoni Vidente lanzó escalofriante advertencia sobre un posible terremoto en Perú: "Hay que estar prevenidos"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Terremoto en Lima: Confirman los distritos que desaparecerían en un sismo de 8 grados en la capital

    DESGARRADOR | Futbolista clama por ayuda para encontrar a su esposa e hijos tras terremotos en Venezuela: Su edificio se derrumbó

    Mhoni Vidente lanzó escalofriante advertencia sobre un posible terremoto en Perú: "Hay que estar prevenidos"

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Confirmado | EsSalud: consulta los requisitos para que hijos mayores de edad mantengan su cobertura de salud

    Lo más vistos en Ocio

    Revelan zonas que podrían ser afectadas en Perú tras terremoto en Rusia

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza