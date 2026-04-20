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Terremoto de 7,4 en Japón activa alerta de tsunami: Marina del Perú informa sobre situación en el litoral

Fuerte terremoto de 7,4 en Japón activa alerta de tsunami; Perú descarta riesgo en sus costas, según autoridades.

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    Terremoto de 7,4 en Japón activa alerta de tsunami: Marina del Perú informa sobre situación en el litoral
    Se lanzó alerta mundial por terremoto en Japón.
    Terremoto de 7,4 en Japón activa alerta de tsunami: Marina del Perú informa sobre situación en el litoral

    Un fuerte sismo volvió a encender las alarmas en el Pacífico. Esta vez, el norte de Japón fue escenario de un movimiento telúrico de gran magnitud que activó protocolos de emergencia y puso bajo vigilancia a varios países de la región, incluido Perú.

    Terremoto en Japón activa alerta de tsunami y vigilancia en el Pacífico

    El evento sísmico, de magnitud 7,4, se registró en horas de la tarde frente a la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico. La sacudida fue lo suficientemente intensa como para sentirse en Tokio, donde edificios altos se balancearon por varios segundos.

    Tras el movimiento, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta inmediata ante el riesgo de tsunami con olas que podrían alcanzar hasta tres metros.

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    El mensaje a la población fue claro y urgente: “Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

    Minutos después, la entidad reforzó la advertencia: “Se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”.

    Japón sufrió un terremoto de 7.4 de magnitud.
    Japón sufrió un terremoto de 7.4 de magnitud.

    Respuesta inmediata del gobierno japonés

    Ante la magnitud del fenómeno, el gobierno japonés activó un equipo especial de gestión de crisis. La primera ministra, Sanae Takaichi, pidió a la ciudadanía actuar con rapidez.

    “Para aquellos de ustedes que viven en áreas para las que se han emitido advertencias, por favor evacúen a lugares más altos y seguros, como terrenos elevados”, señaló.

    Las imágenes difundidas por medios locales evidenciaron evacuaciones, sirenas activadas y un despliegue coordinado en zonas costeras.

    ¿Existe riesgo para el Perú?

    Tras el evento, surgió preocupación en distintos países del Pacífico. En Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier amenaza.

    La entidad precisó que el evento monitoreado “no genera tsunami en el litoral peruano”, llevando tranquilidad a la población.

    Japón se ubica en una de las zonas más activas sísmicamente del planeta.
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    Japón, un país en constante actividad sísmica

    El territorio japonés forma parte del conocido Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo. Esto explica la frecuencia de sismos en el país, que registra miles de movimientos cada año.

    Aunque la mayoría no genera mayores consecuencias, eventos como el ocurrido recientemente obligan a activar protocolos de emergencia para evitar daños mayores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Terremoto de 7,4 en Japón activa alerta de tsunami: Marina del Perú informa sobre situación en el litoral
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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