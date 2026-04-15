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DNI electrónico gratis este 17 de abril: conoce los lugares y quiénes pueden acceder al beneficio

Municipalidad de Lince realizará campaña gratuita de DNI electrónico para menores y adolescentes este 17 de abril. Conoce requisitos y beneficios.

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    DNI electrónico gratis este 17 de abril: conoce los lugares y quiénes pueden acceder al beneficio
    El DNI electrónico ofrece mayor protección frente a fraudes de identidad.
    DNI electrónico gratis este 17 de abril: conoce los lugares y quiénes pueden acceder al beneficio

    La Municipalidad de Lince anunció una nueva campaña dirigida a facilitar el acceso al DNI electrónico, especialmente para menores de edad y jóvenes próximos a cumplir 18 años. La iniciativa busca acercar este trámite clave a la comunidad sin costo alguno.

    La jornada se llevará a cabo este viernes 17 de abril, desde las 9.30 a. m. hasta la 1.00 p. m., en la Casa del Vecino, ubicada en el pasaje Condorcuna n.º 118, a la altura de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel.

    Campaña gratuita de DNI electrónico: quiénes pueden acceder

    De acuerdo con la comuna, esta actividad está pensada para facilitar tanto la obtención como la actualización del documento de identidad en su versión digital. La atención estará enfocada en distintos grupos etarios, con requisitos específicos para cada caso.

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    Los públicos beneficiarios de la campaña son los siguientes:

    • Menores de cero a 16 años: Deberán presentarse en compañía de su madre o padre, quienes también deberán portar su respectivo DNI.
    • Adolescentes de 17 años: Solo se requiere la presencia del adolescente, quien deberá llevar su propio DNI.

    Las autoridades recalcaron la importancia de acudir con la documentación completa y dentro del horario establecido, ya que la atención será por orden de llegada. También recomendaron asistir con anticipación para evitar contratiempos.

    Campaña de DNI gratis en Municipalidad de Lince.
    Campaña de DNI gratis en Municipalidad de Lince.

    DNI electrónico: qué lo hace diferente

    El DNI electrónico representa un avance en la modernización de los servicios públicos en el país, al incorporar herramientas digitales que facilitan múltiples trámites.

    Entre sus principales características destacan:

    • Incorpora un chip electrónico que almacena información personal, datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y firma digital, además de certificados digitales para autenticación y firma electrónica.
    • Permite la identificación presencial y digital del titular, facilita el acceso a servicios en línea de entidades públicas y privadas.
    • Ofrece mayor seguridad frente a falsificaciones y suplantaciones, gracias a elementos de verificación avanzados y medidas anti-fraude.
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    • El DNIe posibilita la realización de trámites virtuales, como la declaración jurada, el acceso a plataformas de gobierno digital, la firma de documentos electrónicos y la validación de identidad para operaciones bancarias o solicitudes oficiales.
    • Es compatible con sistemas de lectoras de chip y permite actualizar datos personales de manera ágil y segura.
    • El documento tiene la misma validez legal que el DNI tradicional y es aceptado en todo el territorio nacional, así como en trámites consulares en el extranjero.
    • Su uso impulsa la modernización administrativa y contribuye a la inclusión digital de la ciudadanía peruana.

    Este tipo de campañas, que ya se han replicado en otras ocasiones con alta participación, forman parte de una estrategia municipal para acercar servicios esenciales a los vecinos y fomentar el acceso a herramientas digitales seguras.

    SOBRE EL AUTOR:
    DNI electrónico gratis este 17 de abril: conoce los lugares y quiénes pueden acceder al beneficio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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