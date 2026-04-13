La Defensoría informó que los implicados fueron intervenidos por la Policía y que una tercera persona fue detenida por tener una orden de arresto vigente en su contra.

Defensoría del Pueblo reporta casos de presunta usurpación de identidad en Puno y Arequipa durante las Elecciones 2026. | Composición Wapa

Defensoría del Pueblo reporta casos de presunta usurpación de identidad en Puno y Arequipa durante las Elecciones 2026. | Composición Wapa

El 12 de abril de 2026, más de 27 millones de peruanos fueron convocados a participar en las Elecciones Generales. De acuerdo con la ONPE, el 99,8% de las mesas de sufragio se instaló en todo el país, permitiendo que la jornada se desarrolle casi en su totalidad, a pesar de algunos retrasos en la distribución del material electoral en Lima.

En regiones, el proceso transcurrió con relativa normalidad, aunque se reportaron incidencias puntuales. En Arequipa y Puno, la Defensoría del Pueblo alertó sobre dos presuntos casos de suplantación de identidad detectados durante la jornada electoral.

Reportan presuntos casos de suplantación en regiones

Los hechos se registraron en el centro educativo Santa Rosa de Lima, nivel secundario, en Alto Selva Alegre (Arequipa), y en la institución educativa Túpac Amaru II, ubicada en el distrito de Conduriri, provincia de El Collao (Puno).

Sobre el primer caso, la fiscal de prevención del delito Ana Cordero señaló a TV Perú que todo se habría originado por una confusión, luego de que un ciudadano firmara en un espacio del acta que no le correspondía. Cuando el segundo elector llegó, encontró su casilla ya firmada, por lo que acudió a presentar la denuncia en la comisaría. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el segundo incidente.

Defensoría cuestiona intervenciones durante la jornada electoral

La Defensoría informó que los implicados habrían sido intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, reportó la detención de una tercera persona con orden judicial en los alrededores del local de votación de la I. E. Alberto Flores, en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla (Arequipa).