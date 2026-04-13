¡LUNES SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 13 de abril: conoce AQUÍ los distritos y horarios afectados
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 13 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
PUEDES VER: ¡LUNES SIN LUZ! Confirman corte de servicio este 13 de abril en Lima y Callao: revisa AQUÍ las 36 zonas afectadas
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Localidades / Áreas afectadas
- Alberto Fujimori III
- Las Casuarinas
- Las Colinas de San Fernando
- Las Terrazas Amplias
- Los Robles
- Óvalo San Fernando
- San Fernando
- San Fernando - 2da Zona
- San Fernando Ampliada
- Unión Progreso - Las Lomas Canto Bello
- Unión y Progreso - San Fernando III
- Unión y Progreso - San Fernando II
- Valle Hermoso
- Agrupación 2 de Noviembre
- Agrupación 20 de Septiembre
- Agrupación Hijos del Sol - Santa Isabel
- Agrupación La Quebrada de San Fernando
- Agrupación Los Jardines de Canto Bellos
- Agrupación Los Sauces de San Fernando
- Agrupación Monte de los Olivos
- Urbanización Canto Bello
- Urbanización Canto Nuevo
- Urbanización Canto Sol
Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio
- Lunes 13 de abril, 10.00 a. m.
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
- Lunes 13 de abril, 10.00 p. m.
Corte de agua en Lurigancho
Motivo: Limpieza de reservorio
Localidades / Áreas afectadas
- Terrazas de Caraponguillo - Primera Etapa
- Terrazas de Caraponguillo - Segunda Etapa
- Terrazas de Caraponguillo - Tercera Etapa
Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio
- Lunes 13 de abril, 1.00 p. m.
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
- Lunes 13 de abril, 11.50 p. m.
Corte de agua en La Molina
Motivo: Limpieza de reservorio
Localidades / Áreas afectadas
- Urbanización Planicie Este, La Molina
Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio
- Lunes 13 de abril, 1.00 p. m.
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
- Lunes 13 de abril, 11.50 p. m.
Corte de agua en La Molina
Motivo: Limpieza de reservorio
Localidades / Áreas afectadas
- Urb. Sausalito
Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio
- Lunes 13 de abril, 8.00 a. m.
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
- Lunes 13 de abril, 8.00 p. m.