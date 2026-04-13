¡LUNES SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 13 de abril: conoce AQUÍ los distritos y horarios afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este lunes 13 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    Corte de agua hoy, lunes 13 de abril, en distritos de Lima: zonas y horarios, según reporte de Sedapal. | Composición Wapa
    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 13 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    Corte de agua en San Juan de Lurigancho

    Motivo: Limpieza de reservorio

    Localidades / Áreas afectadas

    • Alberto Fujimori III
    • Las Casuarinas
    • Las Colinas de San Fernando
    • Las Terrazas Amplias
    • Los Robles
    • Óvalo San Fernando
    • San Fernando
    • San Fernando - 2da Zona
    • San Fernando Ampliada
    • Unión Progreso - Las Lomas Canto Bello
    • Unión y Progreso - San Fernando III
    • Unión y Progreso - San Fernando II
    • Valle Hermoso
    • Agrupación 2 de Noviembre
    • Agrupación 20 de Septiembre
    • Agrupación Hijos del Sol - Santa Isabel
    • Agrupación La Quebrada de San Fernando
    • Agrupación Los Jardines de Canto Bellos
    • Agrupación Los Sauces de San Fernando
    • Agrupación Monte de los Olivos
    • Urbanización Canto Bello
    • Urbanización Canto Nuevo
    • Urbanización Canto Sol

    Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio

    • Lunes 13 de abril, 10.00 a. m.

    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio

    • Lunes 13 de abril, 10.00 p. m.

    Corte de agua en Lurigancho

    Motivo: Limpieza de reservorio

    Localidades / Áreas afectadas

    • Terrazas de Caraponguillo - Primera Etapa
    • Terrazas de Caraponguillo - Segunda Etapa
    • Terrazas de Caraponguillo - Tercera Etapa

    Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio

    • Lunes 13 de abril, 1.00 p. m.

    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio

    • Lunes 13 de abril, 11.50 p. m.

    Corte de agua en La Molina

    Motivo: Limpieza de reservorio

    Localidades / Áreas afectadas

    • Urbanización Planicie Este, La Molina

    Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio

    • Lunes 13 de abril, 1.00 p. m.

    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio

    • Lunes 13 de abril, 11.50 p. m.

    Corte de agua en La Molina

    Motivo: Limpieza de reservorio

    Localidades / Áreas afectadas

    • Urb. Sausalito

    Fecha / Hora de inicio de interrupción del servicio

    • Lunes 13 de abril, 8.00 a. m.

    Fecha / Hora de restablecimiento del servicio

    • Lunes 13 de abril, 8.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

