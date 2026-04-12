¡LUNES SIN LUZ! Confirman corte de servicio este 13 de abril en Lima y Callao: revisa AQUÍ las 36 zonas afectadas
¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este lunes 13 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta nueve horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
LEE MÁS: Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito
Distritos afectados por el corte de luz este 13 de abril, según Pluz Perú
Puente Piedra
- Zonas afectadas: A.H. Laderas de Chillón (MZ A PRIMA, A2, A3, A13, H, A PRIMA 1, A PRIMA 3, A PRIMA 4), Asoc. de Vivienda Nuevo Amanecer (MZ A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, H, H1, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, O, O1, P, P1, P2, P3, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, T2, U, U1, V1, W, W1, X1, Y, Z, Z1), A.H. Villa Elvira (MZ D, E, F), A.H. Haras de Chillón (MZ B, C).
- Horario: 8.30 a. m. a 17.30 p. m.
Magdalena del Mar
- Zonas afectadas: Jr. José Valencia (ex José Gálvez) cdra. 6, 7; Jr. Echenique cdra. 6, 7.
- Horario: 9.00 a. m. a 12.00 p. m.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: A.H. Mirones Alto, Sector 8 de Octubre (MZ B, C), Av. Morales Duárez cdra. 14, 15, Pasaje Bernardo Alcedo cdra. 1.
- Horario: 9.00 a. m. a 12.00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: Jr. Apurímac cdra. 1, 2, 3; Av. Almirante Grau cdra. 5, 6; Av. Loreto cdra. 6; Av. Buenos Aires cdra. 5, 6; Jr. Loreto cdra. 5, 6, 7; Jr. Marcopolo cdra. 4, 5; Jr. Washington cdra. 5, 6; Jr. Pedro Ruiz cdra. 4.
- Horario: 9.00 a. m. a 18.00 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Asoc. Micaela Bastidas (MZ 25C, A, B, C, D, D1, D2, D3), Av. Buenos Aires cdra. 1, 7, 15, 20, 26, Asoc. La Línea MZ A, Asoc. Tambo Inga MZ A, Asoc. Hijos de Huaraz MZ A, Asoc. Tres Regiones MZ A, Asoc. El Porvenir MZ C, Asoc. del Predio 170 MZ E.
- Horario: 9.30 a. m. a 17.00 p. m.
San Isidro
- Zonas afectadas: Av. Coronel Portillo cdra. 3.
- Horario: 13.00 p. m. a 16.00 p. m.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: Jr. Angaraes cdra. 1, Av. Sancho de Rivera cdra. 9, Jr. Callao cdra. 7, 8, 9, Jr. Tayacaja cdra. 2, 3.
- Horario: 13.30 p. m. a 16.30 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: A.H. Tiwinza (MZ A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16).
- Horario: 9.30 a. m. a 15.30 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: P.J. Santa Rosa (MZ A, B, F, G), Jr. Callao MZ G, Jr. Lima MZ F, Jr. Requena MZ A, B, Jr. Tarma MZ F, G.
- Horario: 14.00 p. m. a 17.00 p. m.
Recomendaciones ante el corte de luz programado
La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.