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Elecciones 2026: ¿hasta qué hora puedes votar hoy? Conoce el nuevo horario tras la ampliación

ONPE amplía el horario de votación hasta las 6:00 p. m. en las Elecciones 2026 tras retrasos en mesas y problemas logísticos.

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    Elecciones 2026: ¿hasta qué hora puedes votar hoy? Conoce el nuevo horario tras la ampliación
    ONPE informó que el horario de votación se ampliará. Conoce hasta qué hora se podrá votar. | Composición Wapa
    Elecciones 2026: ¿hasta qué hora puedes votar hoy? Conoce el nuevo horario tras la ampliación

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció una modificación clave en el horario de votación de las Elecciones Generales 2026. Debido a retrasos en la instalación de mesas en distintas regiones del país, la jornada electoral se extenderá hasta las 6.00 p. m., una hora más de lo previsto inicialmente.

    La decisión fue confirmada por el jefe del organismo, Piero Corvetto, quien también destacó el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a esta medida excepcional.

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    LEE MÁS: Elecciones 2026: ONPE amplía el horario de votación tras demoras en la instalación de mesas electorales

    ONPE amplía horario de votación tras retrasos

    El cambio responde a los problemas logísticos registrados durante la mañana, cuando varias mesas de sufragio no pudieron instalarse a tiempo. En ese contexto, Corvetto valoró el apoyo institucional recibido: “Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido”.

    Además, el titular de la ONPE ofreció disculpas públicas por los inconvenientes que afectaron a miles de ciudadanos que acudieron temprano a votar y enfrentaron largas filas.

    Como parte de las acciones para mitigar el impacto, también se amplió hasta las 2.00 p. m. el plazo para la instalación de mesas, luego de que más de 75 locales reportaran falta de material electoral, incluso con miembros de mesa ya presentes.

    La medida busca garantizar que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto, pese a los contratiempos registrados en el inicio de la jornada.

    Multas por no votar: cuánto debes pagar

    Para quienes no participen en estas elecciones, se mantienen vigentes las sanciones económicas, cuyo monto depende del nivel de pobreza del distrito donde figura el votante según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

    Las multas establecidas son:

    • S/110 para distritos no considerados pobres (2% de la UIT)
    • S/55 en zonas pobres no extremas (1% de la UIT)
    • S/27,50 en distritos catalogados como de pobreza extrema (0,5% de la UIT)
    • El cálculo se realiza automáticamente tomando como referencia la dirección registrada en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del ciudadano.
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    PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    Un horario extendido para asegurar la participación

    Inicialmente, la ONPE había previsto que la votación se desarrollara entre las 7.00 a. m. y las 5.00 p. m., con la expectativa de que todas las mesas estuvieran operativas desde temprano.

    Sin embargo, ante los retrasos en la apertura de locales y la instalación de mesas, se optó por extender el cierre hasta las 6.00 p. m., con el objetivo de no perjudicar a los electores que aún no habían podido votar.

    La ampliación del horario busca recuperar el tiempo perdido y asegurar que la jornada electoral se complete con la mayor participación posible.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Elecciones 2026: ¿hasta qué hora puedes votar hoy? Conoce el nuevo horario tras la ampliación
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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