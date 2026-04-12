Cierran locales de votación en varios distritos: autoridades aseguran que no habrá multa, pero crecen los reclamos

Caos en Elecciones 2026 : cierran locales por falta de material, ciudadanos protestan y Fiscalía investiga a la ONPE .

En varios colegios no llegaron las actas de votación. | Composición Wapa

En varios colegios no llegaron las actas de votación. | Composición Wapa

El desarrollo de las Elecciones Generales 2026 ha quedado marcado por escenas de tensión en distintos puntos del país. Lo que debía ser una jornada democrática terminó en frustración para cientos de ciudadanos que no pudieron votar debido al cierre de locales por fallas logísticas.

La situación, lejos de calmarse con los anuncios oficiales, generó protestas inmediatas y cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral.

Caos en locales de votación desata reclamos ciudadanos

En varios distritos, personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) optó por cerrar los centros de votación luego de que no se lograra instalar las mesas dentro del plazo establecido.

Los problemas estuvieron relacionados, principalmente, con la ausencia de material electoral durante las primeras horas del día. Ante este escenario, se colocaron avisos informando que la votación no se realizaría en esos locales.

Durante estos cierres, representantes en los centros de votación comunicaron a los asistentes una medida que buscaba aliviar la situación: “El Jurado Nacional de Elecciones va a anular las mesas y quiere decir que ustedes tampoco van a pagar su multa”.

Sin embargo, lejos de tranquilizar a los ciudadanos, el mensaje generó más indignación. Muchos exigieron su derecho a sufragar y rechazaron la solución planteada.

“Eso no tiene nada que ver”, “Es fraude”, “Queremos votar”, fueron algunas de las expresiones que se escucharon entre los asistentes que no pudieron emitir su voto.

Fiscalía interviene ante retrasos en la jornada electoral

Frente a los múltiples reportes de irregularidades, el Ministerio Público del Perú inició acciones para esclarecer lo ocurrido. La investigación está a cargo de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, liderada por la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga.

El objetivo de estas diligencias es determinar las causas exactas de los retrasos en la instalación de mesas y evaluar posibles responsabilidades. Según lo informado, la intervención busca garantizar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y que el proceso electoral mantenga condiciones adecuadas de transparencia.