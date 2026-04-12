Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Eres miembro de mesa? Conoce el pago que recibirás si cumples tu labor este 12 de abril en Elecciones 2026

Cierran locales de votación en varios distritos: autoridades aseguran que no habrá multa, pero crecen los reclamos

Caos en Elecciones 2026: cierran locales por falta de material, ciudadanos protestan y Fiscalía investiga a la ONPE.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Cierran locales de votación en varios distritos: autoridades aseguran que no habrá multa, pero crecen los reclamos
    En varios colegios no llegaron las actas de votación. | Composición Wapa
    Cierran locales de votación en varios distritos: autoridades aseguran que no habrá multa, pero crecen los reclamos

    El desarrollo de las Elecciones Generales 2026 ha quedado marcado por escenas de tensión en distintos puntos del país. Lo que debía ser una jornada democrática terminó en frustración para cientos de ciudadanos que no pudieron votar debido al cierre de locales por fallas logísticas.

    La situación, lejos de calmarse con los anuncios oficiales, generó protestas inmediatas y cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    Caos en locales de votación desata reclamos ciudadanos

    En varios distritos, personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) optó por cerrar los centros de votación luego de que no se lograra instalar las mesas dentro del plazo establecido.

    Los problemas estuvieron relacionados, principalmente, con la ausencia de material electoral durante las primeras horas del día. Ante este escenario, se colocaron avisos informando que la votación no se realizaría en esos locales.

    Durante estos cierres, representantes en los centros de votación comunicaron a los asistentes una medida que buscaba aliviar la situación: “El Jurado Nacional de Elecciones va a anular las mesas y quiere decir que ustedes tampoco van a pagar su multa”.

    Sin embargo, lejos de tranquilizar a los ciudadanos, el mensaje generó más indignación. Muchos exigieron su derecho a sufragar y rechazaron la solución planteada.

    “Eso no tiene nada que ver”, “Es fraude”, “Queremos votar”, fueron algunas de las expresiones que se escucharon entre los asistentes que no pudieron emitir su voto.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Eres miembro de mesa? Conoce el pago que recibirás si cumples tu labor este 12 de abril en Elecciones 2026

    Fiscalía interviene ante retrasos en la jornada electoral

    Frente a los múltiples reportes de irregularidades, el Ministerio Público del Perú inició acciones para esclarecer lo ocurrido. La investigación está a cargo de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, liderada por la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga.

    El objetivo de estas diligencias es determinar las causas exactas de los retrasos en la instalación de mesas y evaluar posibles responsabilidades. Según lo informado, la intervención busca garantizar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y que el proceso electoral mantenga condiciones adecuadas de transparencia.

    Mientras tanto, los reclamos continúan y crece la preocupación por el impacto de estos incidentes en la legitimidad de la jornada electoral.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cierran locales de votación en varios distritos: autoridades aseguran que no habrá multa, pero crecen los reclamos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Elecciones 2026: ONPE amplía el horario de votación tras demoras en la instalación de mesas electorales

    URGENTE | Temblor en Perú HOY, 12 de abril de 2026: IGP confirma en dónde fue el epicentro

    Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    ¿Se pueden dejar sin efecto las Elecciones 2026? Conoce qué dice la Constitución en medio de la controversia

    ¡LUNES SIN LUZ! Confirman corte de servicio este 13 de abril en Lima y Callao: revisa AQUÍ las 36 zonas afectadas

    Lo más vistos en Ocio

    Jorge Nieto sorprende al votar y el video se vuelve viral: el momento que desató reacciones

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;