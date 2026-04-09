¿Planes en elecciones? Parque de las Leyendas abre con promociones y eventos para niños este fin de semana

Parque de las Leyendas abrirá durante las Elecciones 2026 con descuentos para niños y actividades familiares en sus sedes de Lima.

No te quedes tenso esperando los resultados de las elecciones y visita con la familia el Parque de las Leyendas.

No te quedes tenso esperando los resultados de las elecciones y visita con la familia el Parque de las Leyendas.

El Parque de las Leyendas anunció que no detendrá sus actividades durante uno de los fines de semana más importantes del calendario nacional. En plena jornada de las Elecciones Generales 2026, el recinto abrirá sus puertas como una alternativa para las familias que buscan combinar deber cívico con espacios de recreación.

La entidad, que forma parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, confirmó que tanto el sábado 11 como el domingo 12 de abril atenderá con normalidad en sus sedes de San Miguel y Huachipa, en el horario habitual de 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

Parque de las Leyendas abre con descuentos y actividades especiales

Con el objetivo de incentivar la visita familiar, el parque implementará una promoción especial: los niños entre 3 y 12 años podrán ingresar pagando solo la mitad del precio.

Además, el sábado 11 traerá una dinámica adicional en la sede San Miguel. Las primeras 100 personas que lleguen con un libro podrán ingresar gratis y formar parte del Truequetón Infantil, una actividad programada para el mediodía en el patio central.

La jornada también incluirá talleres desde las 2.00 p. m., pensados para todas las edades, con propuestas educativas y recreativas que promueven la conciencia ambiental.

El parque mantiene su oferta de recorridos temáticos, que permiten explorar la diversidad del país:

Zona Costa: espacio donde se pueden observar especies como flamencos y pingüinos

Zona Sierra: ambientes que recrean hábitats de vicuñas y paisajes de las Pampa Galeras

Zona Selva: recorrido con animales como nutrias de río, tapires, ronsocos y osos de anteojos

Complejo arqueológico Maranga: sitio que alberga 54 monumentos, incluyendo la Huaca San Miguel, Huaca La Palma y Huaca Cruz Blanca

Una opción familiar en medio de la jornada electoral

El Parque de las Leyendas informó que todas las actividades estarán incluidas en el precio de la entrada, sin costos adicionales, tanto en San Miguel como en Huachipa.

Esta continuidad de servicios durante el proceso electoral busca ofrecer una alternativa segura para las familias, sin interferir con la participación ciudadana.

Desde la organización también recomendaron planificar la visita con anticipación, considerando que se trata de un fin de semana con alta afluencia.

Mientras en San Miguel se concentrarán actividades como intercambio de libros y talleres lúdicos, en Huachipa se mantendrán los recorridos habituales, junto con los beneficios para el público infantil.

Horario de votación: lo que debes tener en cuenta

En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que los locales de votación abrirán a las 7.00 a. m. y cerrarán a las 5.00 p. m.

“solo durante ese intervalo los peruanos podrán ejercer su derecho”