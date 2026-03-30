Corte de luz este 31 de marzo en Lima y Callao por hasta 9 horas: revisa AQUÍ los horarios y las zonas afectadas

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 31 de marzo, que durará hasta 9 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este martes 31 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 9 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    Distritos afectados por el corte de luz este martes 31 de marzo, según Pluz Perú

    Independencia

    • Horario del corte: 8.00 – 16.00
    • Zonas afectadas: URB. PANAMERICANA NORTE AV. GERARDO UNGER CDRA 36.

    Callao

    • Horario del corte: 8.30 – 17.30
    • Zonas afectadas: P.J. GAMBETA BAJA MZS. A, A5, B, C, C5, D, D5, E, E1, E5, F, F1, F5, G, H, P.J. GAMBETA BAJA OESTE MZS. M, N, A.H. NESTOR GAMBETA BAJA MZS. C5, D, F1.

    San Juan de Lurigancho

    • Horario del corte: 8.30 – 15.30
    • Zonas afectadas: A.H. EL FORESTAL DE CAMPOY MZ A, B, AV. LAS PALMERAS CDRA 13, AV. MALECON CHECA MZ B1, URB. LOS ROBLES DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, A.H. SAN JUAN PACHECO DE CAMPOY MZ A PRIMA, B PRIMA, A.H. RICARDO PALMA MZ A, A.H. SAN JUAN DE CAMPOY MZ A, B, C, D.
    • Horario del corte: 9.00 – 18.00
    • Zonas afectadas: A.H. NUEVA VIDA ZONA “A” MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. CAMPAMENTO DE DIOS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F, F1, F2, G, G1, G2, G3, G4, H, H1, H2, I, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N2, N, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROY. INT.LOS ÁNGELES SCT. NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN MZS. A, B, C, D, H, I, J, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, PROY. INT. LOS ÁNGELES SCT. CERRITO LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, J PRIMA, L, M1, M2, M3, M4, M5, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. JUAN PABLO II ET. 1 ARENAL MZS. A1, B1, D1, E1, F1, G1, Q, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. JUAN PABLO II ET. 3 ARENAL MZS. S2, T.
    • Horario del corte: 13.00 – 17.00
    • Zonas afectadas: URB. LAS VIOLETAS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, AV. LOS TUSILAGOS CDRAS 3, 4, MZ C, G, I, T, CALLE LOS RICINOS CDRAS 9, 10, JR. LAS BELLOTITAS CDRAS 10, 19, JR. LOS ARANDANOS CDRA 3, JR. LOS ARRAYANES CDRA 9, JR. LOS NELUMBIOS CDRA 9, JR. LOS PALMITOS CDRA 3, JR. LOS RUIBARBOS CDRAS 3, 4, JR. LOS ACONITOS CDRA 9, ASOC. PRO. VIV URB. AZCARRUNZ MZ G, H, I, T, U.
    Ancón

    • Horario del corte: 9.00 – 17.00
    • Zonas afectadas: OTROS CAMINO PLAYA HERMOSA CAM REB 218, OTROS AV. MALECON LAS COLINAS SN BALNEARIO DE LA MARINA, OTROS A.H OASIS CAM REB 219.

    Callao

    • Horario del corte: 9.30 – 18.30
    • Zonas afectadas: JR. COLON CDRAS 1, 2, AV. PAZ SOLDAN CDRAS 1, 2, JR. PEDRO RUIS CDRA 1.

    Pueblo Libre

    • Horario del corte: 9.30 – 18.30
    • Zonas afectadas: CALLE ARAGON CDRA 1, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 18, JR. HUAURA CDRA 2, JR. VALENCIA CDRA 4.

    Ventanilla

    • Horario del corte: 9.30 – 14.30
    • Zonas afectadas: A.H. LAS FLORES DE PACHACUTEC SAB 14325

    Santa Rosa de Quives

    • Horario del corte: 10.00 – 18.00
    • Zonas afectadas: C.P. HUANCHIPUQUIO BAJO RAMADALES RAMAL D, C.P. HUACHIPUQUIO EL ROBLE 2 MZ. D.

    Jesús María

    • Horario del corte: 13.30 – 16.00
    • Zonas afectadas: AV. HORACIO URTEAGA CDRA 20, AV. SAN FELIPE CDRA 4, JR. LUIS N. SAENZ CDRA 4, JR. ESTADOS UNIDOS CDA 5.
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

