Corte de luz este 28 de marzo en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los horarios y las zonas afectadas

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 28 de marzo, que durará hasta 7 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

Corte de luz este 28 de marzo en Lima y Callao: conoce AQUÍ las zonas afectadas. | Composición Wapa

Corte de luz este 28 de marzo en Lima y Callao: conoce AQUÍ las zonas afectadas. | Composición Wapa

¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este sábado 28 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 7 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

En los distritos de Lima Centro, San Juan de Lurigancho y Magdalena del Mar, se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

Distritos afectados por el corte de luz este sábado 28 de marzo, según Pluz Perú

Lima Cercado

Horario del corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

Zonas afectadas: Jr. Capitán de Fragata Ramón Cárcamo cdras. 5, 7, Psje. San Judas Tadeo cdra. 1, Av. Benavides cdra. 6 c/.Jr. Cárcamo 6, Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial) cdras. 6, 7, Coop. Viv. El Niño Jesús Mzs. B, D, Psje. Virgen de La Merced cdra. 1, psje. San Martín cdra. 1, Psje. San Benito de Palermo cdra. 1.

San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 12.00

Zonas afectadas: en Av. Próceres de la Independencia cdra. 30, Av. Wiese cdra. 3.

Magdalena del Mar

Horario del corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 12.00.

Zonas afectadas: Av. Juan de Aliaga cdra. 4.

Recomendaciones ante el corte de luz programado

La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.