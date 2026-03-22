INDECOPI alerta que cocinas de marca reconocida presentan riesgo de fuga de gas: conoce AQUÍ cuál es

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta de consumo sobre un lote de cocinas a gas de la marca Frigidaire que presentarían fallas en el quemador del horno, lo que supone un riesgo para los usuarios. Según la entidad, son 16 unidades de los modelos PCFG3080AF y GCRG3060BD, fabricadas en 2023 en Estados Unidos, cuya revisión fue coordinada con el proveedor Electrolux.

Riesgo por ignición lenta en cocinas a gas

De acuerdo con lo reportado, las unidades observadas presentarían una falla en el quemador del horno que podría provocar una ignición lenta. Esto significa que el gas se liberaría sin encenderse de inmediato, elevando el riesgo durante su uso cotidiano en el hogar.

Indecopi advierte que estas cocinas podrían causar una fuga de gas.

Esta condición podría generar olor a gas, aparición de llamas no visibles o incluso una posible fuga, lo que representa un peligro para la salud y seguridad de los usuarios. El rango de serie va desde VF52200000 hasta VF54399999 y corresponde a cocinas a gas de uso doméstico incluidas en esta alerta.

Medidas adoptadas por el proveedor

Ante esta situación, el proveedor implementó una medida preventiva que contempla el cambio gratuito e inmediato del quemador del horno por una pieza elaborada con un material distinto, acorde a las normas de seguridad vigentes. Esta acción se aplicará incluso en aquellos casos donde el producto no haya evidenciado fallas, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo potencial para los usuarios.