¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 22 y 23 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 22 y 23 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este 22 y 23 de marzo habrá cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas. Según la entidad, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en la capital.
Entre las tareas programadas se encuentra la limpieza de reservorios. Por ello, Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para sobrellevar la suspensión del servicio sin inconveniente.
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Corte de agua este 22 de marzo, según Sedapal
La Molina
- Horario de corte: Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Las Praderas de La Molina. Coop. Superintendencia de Banca y Seguros.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- También se detalló que el corte de agua será en el sector 199 desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Corte de agua este 23 de marzo, según Sedapal
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riveras de Huachipa, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, La Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, Urb. Zárate I, Urb. Zárate II, Urb. Zárate (Industrial), Urb. Azcarrunz Bajo, Urb. Chacarilla de Otero, APV El Carmelo, Conj. Resid. Hacienda de Mangomarca, Los Regadores, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores Aptl. LTDA 32, Coop. Vipol, Urb. Mangomarca (COOP IPSS), Urb. Mangomarca (media), Urb. Mangomarca Baja, Coop. Tres Pirámides, Asoc. Nuevo Amanecer de Zárate, A.H. Alto Horizonte, AF Los Regadores, Jicamarca, Popular Los Jazmines, Asoc. Viv. Valle del Mantaro, A.H. Palomares Zona A, Urb. Maehara, Asoc. Resid. Mosha, A.H. San Miguel de Mangomarca, A.H. Los Jazmines de Mangomarca, Asoc. Villa Mangomarca, Agru. San Juan de Marcona, Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Urb. Cahuide, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.
- Motivo del corte: Limpieza de reservorio.
- Horario de la suspensión: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
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Cieneguilla
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: P.J. Tambo Viejo Zonas G y E. Sector 440.
Lurigancho
- Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: Asoc. C.P. Las Colinas. Mz. E1-F1-G1, Mz. A-B1-C1-D1, Mz. X-Y-Z-S-T-U-W.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: Urb. La Luz. Cuadrante: Av. Santa Gertrudis, calle Santa Teodosia, Av. Alejandro Bertello, calle Rodavero, Av. La Alborada, Av. Mariano Cornejo. Urb. Cipreses, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Santa Emma. Cuadrante: Av. Mariano Cornejo, Av. La Alborada, calle Rodavero, Av. Santa Domitila, calle Mercurio, Av. Santa Gertrudis.
- Horario de corte: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
Ate
- Horario de corte: Desde las 10.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Ind. Del Artesano. Cuadrante: Av. Los Frutales, Av. Separadora Industrial.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante: Ten a la mano tu número de suministro