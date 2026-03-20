Megamaratón laboral lanza más de 15 mil oportunidades de empleo en todo el país: Las regiones donde podrás postular

Más de 350 empresas pondrán a disposición oportunidades de trabajo para los peruanos del 23 al 27 de marzo , en el marco de la Semana Nacional del Empleo 2026 .

Megamaratón laboral lanza más de 15 mil oportunidades de empleo en todo el país

Megamaratón laboral lanza más de 15 mil oportunidades de empleo en todo el país

Una oportunidad laboral poco común. Durante la próxima semana de marzo se pondrán a disposición más de 15.000 puestos de trabajo en 12 regiones del Perú.

“Con el objetivo de acercar los servicios públicos de empleo a la ciudadanía, fortalecer la articulación con el sector privado y posicionar el empleo como eje del desarrollo económico y social, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará la Semana Nacional del Empleo 2026, del lunes 23 al viernes 27 de marzo, de manera simultánea en todo el país”, informó la entidad.

De esta manera, a nivel nacional se llevarán a cabo 12 maratones del empleo en regiones como Áncash, La Libertad, Callao, Ica, Arequipa, Loreto, Tacna, Tumbes y Huánuco; además de Lima Provincias, con actividades en Cañete y Chancay.

Maratón del empleo

Megamaratón de empleo

El MTPE indicó que, para conocer las fechas, ubicaciones y detalles de las actividades en todo el país, los interesados pueden revisar las redes sociales oficiales de la institución.

En esta edición, se habilitarán más de 15.000 vacantes laborales a nivel nacional a través de maratones del empleo, convocatorias, ferias informativas y otras actividades especializadas que facilitarán el acceso a empleos formales.

El lanzamiento oficial será el lunes 23 de marzo con la Maratón del Empleo en Lima Metropolitana, que tendrá como escenarios los distritos de Jesús María y San Juan de Lurigancho. En esta jornada se ofrecerán más de 3.067 vacantes mediante procesos de selección masiva que permitirán el contacto directo entre empleadores y postulantes.

Estas oportunidades forman parte del total de más de 15.000 empleos que se ofrecerán durante toda la Semana Nacional del Empleo en el país.

Más convocatorias laborales

“Esta estrategia permite acercar oportunidades laborales formales a la ciudadanía y dinamizar el mercado laboral a nivel nacional”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

De forma paralela a las maratones de empleo, también se desarrollarán convocatorias descentralizadas, como en Huacho (Municipalidad del Centro Poblado Medio Mundo), donde se pondrán a disposición más de 60 vacantes el lunes 23 de marzo, en el horario de 9.00 a. m. a 4.00 p. m.

Esta iniciativa incluye además ferias informativas en regiones como Piura, Amazonas, Pasco, Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Cajamarca, donde la población podrá acceder sin costo a servicios como la Bolsa de Trabajo, el Certificado Único Laboral y la asesoría para la búsqueda de empleo.

“De manera complementaria, se desarrollarán tres Registratones Macroregionales en La Libertad, Piura y Lambayeque, espacios en los que las empresas ofertarán directamente sus oportunidades laborales, sumando en conjunto más de 3.000 vacantes de empleo. Asimismo, se realizarán encuentros empresariales en seis regiones del país, con la participación de más de 350 empresas, con el objetivo de fortalecer la articulación con el sector privado y promover la generación de nuevas oportunidades laborales", aclaró el MTPE.