Notario pone contra las cuerdas a la DEFENSA de Marisel Linares al asegurar que el sello que la avala es falso
El notario Donato Carpio sostuvo en “Magaly TV, La Firme” que el sello que figura en el contrato de donación presentado por Marisel Linares habría sido manipulado y no corresponde a su notaría. También aclaró que en sus registros notariales jamás emplea el término “código”.
De acuerdo con lo indicado, el documento con el que presuntamente se transfiere el vehículo a Adrián Villar nunca fue ingresado a la Notaría Carpio Gálvez. Además, el auto sigue registrado a nombre de la periodista. Este escenario ha abierto nuevas dudas, ya que el contrato no fue elevado a escritura pública ni presenta boleta o factura que sustente formalmente la operación.
El notario explicó que el procedimiento no cuenta con validación y que tampoco se efectuaron verificaciones biométricas ante el Reniec que respalden la autenticidad del sello. “Podría haber sido prefabricado con inteligencia artificial o en Azángaro”, declaró, y añadió que decidió pronunciarse porque “se le acabó la paciencia”: “No puedo permitir que se manosee mi nombre”.
Asimismo, rechazó cualquier intento de falsificación en el caso vinculado a la muerte de la deportista Lizeth Marzano.
Audiencia contra Marisel nuevamente es detenida
La audiencia programada para este martes en la investigación seguida contra Linares por el presunto delito de encubrimiento personal fue aplazada por el Ministerio Público, luego de que su defensa solicitara acceso completo a la carpeta fiscal para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa.
La diligencia, prevista para las 9:00 a.m., fue suspendida y será reprogramada en los próximos días, según confirmó su abogado. El letrado Elio Riera, quien asumió recientemente la defensa, indicó que la Fiscalía aceptó el pedido formulado. También señaló que, según información preliminar, la nueva fecha se fijaría dentro de los tres días siguientes, conforme a la disponibilidad en la agenda fiscal.