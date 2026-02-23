Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y confirman 4 tripulantes y 15 pasajeros fallecidos

El helicóptero se dirigía a Arequipa. Lamentablemente hay siete menores de edad fallecidos. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y confirman 4 tripulantes y 15 pasajeros fallecidos
    Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y CONFIRMAN 4 tripulantes y 15 FALLECIDOS | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Mirelia Quispe La República
    Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y confirman 4 tripulantes y 15 pasajeros fallecidos

    El helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que había sido reportado como desaparecido en Pisco, región Ica, fue finalmente localizado en la zona de Chala Viejo, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí (Arequipa), con sus 15 ocupantes fallecidos: 11 pasajeros y cuatro tripulantes.

    La información fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la institución en su cuenta de X. Según el primer reporte emitido el domingo 22 de febrero, el contacto con la aeronave se perdió alrededor de las 4:30 de la tarde. Tras intensas labores de búsqueda, este lunes 23 de febrero patrullas de fuerzas especiales y efectivos policiales lograron ubicar los restos del helicóptero.

    Víctimas del accidente del helicóptero de la FAP

    La Fuerza Aérea confirmó el fallecimiento de todas las personas que viajaban a bordo de la aeronave, la cual se dirigía a cumplir una misión de rescate y búsqueda en la región Arequipa, además de brindar apoyo a cadetes de paracaidismo de la institución. Entre las víctimas figuran:

    • Mayor FAP Sergio Danner Paúcar Centurión
    • Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo
    • Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove
    • Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán
    • Coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50)
    • Ivis Rodríguez Romero (49)
    • R.N.R (17)
    • F.N.R (15)
    • Elisa Bernal Paredes (49)
    • G.T.B (14)
    • F.T.B (14)
    • M.G.M.L (14)
    • Zoila Fernández Medina (45)
    • M.G.F (14)
    • A.G.F (03)
    wapa.pe

    PUEDES LEER: Temblor en Perú hoy, 22 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    En su pronunciamiento, la FAP expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario a los deudos. Asimismo, informó que se activó de inmediato la Junta de Investigación de Accidentes con el objetivo de determinar las causas exactas de la tragedia.

    Pérdida de contacto durante misión programada

    De acuerdo con el comunicado inicial difundido el domingo 22 de febrero, la aeronave dejó de mantener comunicación radial mientras realizaba una misión previamente programada. Tras confirmarse la pérdida de contacto, la institución activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), siguiendo los protocolos de seguridad aeronáutica establecidos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y confirman 4 tripulantes y 15 pasajeros fallecidos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    ¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

    Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Temblor en Perú hoy, 22 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Adrián Villar llegó a la Fiscalía para declarar por el atropello mortal de Lizeth Marzano, tras huir de escena

    Lo más vistos en Ocio

    Alerta climática: NASA advierte que El Niño Costero podría intensificarse como en 2017

    Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    ¿Cómo ubicar tu local de votación en las Elecciones Generales 2026 solo con tu DNI? Sigue estos pasos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;