Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y confirman 4 tripulantes y 15 pasajeros fallecidos

Tragedia aérea en Arequipa: hallan helicóptero de la FAP y CONFIRMAN 4 tripulantes y 15 FALLECIDOS | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Mirelia Quispe La República

El helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que había sido reportado como desaparecido en Pisco, región Ica, fue finalmente localizado en la zona de Chala Viejo, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí (Arequipa), con sus 15 ocupantes fallecidos: 11 pasajeros y cuatro tripulantes.

La información fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la institución en su cuenta de X. Según el primer reporte emitido el domingo 22 de febrero, el contacto con la aeronave se perdió alrededor de las 4:30 de la tarde. Tras intensas labores de búsqueda, este lunes 23 de febrero patrullas de fuerzas especiales y efectivos policiales lograron ubicar los restos del helicóptero.

Víctimas del accidente del helicóptero de la FAP

La Fuerza Aérea confirmó el fallecimiento de todas las personas que viajaban a bordo de la aeronave, la cual se dirigía a cumplir una misión de rescate y búsqueda en la región Arequipa, además de brindar apoyo a cadetes de paracaidismo de la institución. Entre las víctimas figuran:

Mayor FAP Sergio Danner Paúcar Centurión

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove

Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán

Coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50)

Ivis Rodríguez Romero (49)

R.N.R (17)

F.N.R (15)

Elisa Bernal Paredes (49)

G.T.B (14)

F.T.B (14)

M.G.M.L (14)

Zoila Fernández Medina (45)

M.G.F (14)

A.G.F (03)

En su pronunciamiento, la FAP expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario a los deudos. Asimismo, informó que se activó de inmediato la Junta de Investigación de Accidentes con el objetivo de determinar las causas exactas de la tragedia.

Pérdida de contacto durante misión programada