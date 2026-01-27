India activa vigilancia por virus Nipah con 200 personas en cuarentena; la OMS confirma que no hay tratamiento ni vacuna disponible.

Las autoridades sanitarias de la India emitieron una alerta epidemiológica tras confirmar un nuevo brote del virus Nipah, una enfermedad considerada de alta letalidad. Hasta ahora se han detectado al menos dos casos positivos y cerca de 190 personas permanecen bajo vigilancia por contacto estrecho con los infectados.

Ante el riesgo de propagación, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades activó protocolos de emergencia y difundió medidas técnicas urgentes para reforzar la contención del contagio.

India activa alerta por un nuevo brote del virus Nipah

El Ministerio de Salud de la India dispuso intensificar la vigilancia en los hospitales de la zona afectada, con el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal sanitario, ante el temor de contagios entre personas.

El subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, advirtió que podrían registrarse más infecciones y subrayó que "no es el momento de decir que el brote ha terminado".

"Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado", afirmó el experto.

¿Qué es el virus Nipah y por qué alerta a la salud pública?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al virus Nipah como una enfermedad zoonótica capaz de pasar de animales a humanos, principalmente desde murciélagos frugívoros o cerdos, además de transmitirse por alimentos contaminados o contacto estrecho entre personas.

La infección puede ir de síntomas leves a complicaciones respiratorias severas y encefalitis. Su letalidad se estima entre 40 % y 75 %, y actualmente no hay vacuna ni tratamiento específico, según el organismo.

En la India, los primeros brotes en humanos se detectaron en Bengala Occidental en 2001 y 2007, con al menos 50 fallecidos. Desde 2018, los casos se concentran sobre todo en Kerala, donde el último brote se reportó en julio de 2025 con tres contagios y dos muertes.