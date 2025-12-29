URGENTE | IA pone en jaque contratación de jóvenes, según estudio de Universidad de Stanford

El panorama laboral para los recién egresados en tecnología está cambiando a una velocidad inédita. Lo que durante años fue considerado un camino casi asegurado hacia el empleo hoy se ha vuelto una ruta llena de obstáculos, incluso para quienes se gradúan en universidades de élite como Universidad de Stanford. La irrupción de la inteligencia artificial ha alterado las reglas del juego y ha reducido de forma drástica las oportunidades para los programadores junior, generando incertidumbre entre los nuevos profesionales del sector.

Hasta hace poco, obtener un título en ingeniería de software era sinónimo de estabilidad y múltiples ofertas laborales. Sin embargo, la capacidad de las herramientas de IA para ejecutar tareas básicas de programación con rapidez y eficiencia ha llevado a las empresas a replantear sus procesos de contratación, priorizando perfiles con mayor experiencia o directamente reemplazando funciones humanas por sistemas automatizados.

Menos vacantes para jóvenes programadores tras el avance de la IA

La aparición de soluciones como ChatGPT en 2022 marcó un antes y un después en la industria tecnológica. Hoy, la automatización es capaz de asumir tareas repetitivas que antes recaían en los desarrolladores de nivel inicial. Según datos recogidos por el Los Angeles Times, el empleo de programadores de entre 22 y 25 años se redujo casi en un 20% desde su punto más alto a fines de 2022.

Además, las contrataciones de nivel inicial en áreas altamente expuestas a la automatización descendieron un 13% en comparación con otros rubros menos impactados, como la enfermería. Este ajuste ha provocado preocupación entre los recién egresados, que hoy enfrentan un mercado más competitivo y con menos puertas abiertas que en años anteriores.

Un fenómeno que se extiende más allá de Stanford

La situación no se limita a una sola casa de estudios. En otras universidades californianas de prestigio, como UC Berkeley, la Universidad del Sur de California y Loyola Marymount University, los estudiantes perciben la misma presión. Un egresado de Stanford describió el ambiente académico como especialmente tenso: “Definitivamente hay un ambiente muy sombrío en el campus”, reflejando el estrés que genera la dificultad para conseguir el primer empleo.

Solo un grupo reducido —integrado por quienes cuentan con experiencia en investigación o perfiles académicos sobresalientes— logra acceder a las pocas vacantes disponibles. El resto se enfrenta a una competencia feroz y a procesos de selección cada vez más exigentes.

Eylul Akgul, graduada en informática de Loyola Marymount University, definió este momento como una “sobresaturación” del mercado para programadores. Tras buscar empleo sin éxito en Turquía y Estados Unidos, finalmente consiguió un puesto como líder técnica en una consultora de software en Los Ángeles. No obstante, relató que ahora asume tareas que antes correspondían a varios desarrolladores, gracias al apoyo de herramientas de IA.

Empresas se reorganizan y elevan sus exigencias

El impacto de la inteligencia artificial no solo alcanza a los programadores junior. Puestos en atención al cliente, contabilidad y otras áreas también están siendo reconfigurados. Aunque startups como OpenAI y Anthropic continúan contratando, la creación de nuevos empleos no logra compensar la pérdida registrada en otras compañías tecnológicas.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, señaló que entre el 70% y el 90% del código de algunos de sus productos ya es generado por IA y advirtió que cerca del 50% de los trabajos de oficina de entrada podrían desaparecer en los próximos cinco años. En la misma línea, Amr Awadallah, CEO de Vectara, afirmó: “Ya no necesitamos a los desarrolladores junior. Ahora la IA puede programar mejor que el desarrollador junior promedio que sale de las mejores escuelas”.

Esta reestructuración ha llevado a muchas empresas a reemplazar equipos amplios de programadores jóvenes por un número reducido de ingenieros senior apoyados por sistemas automatizados. Como resultado, los puestos disponibles exigen ahora habilidades distintas, centradas en la supervisión, validación y gestión del trabajo producido por la IA.

Nuevas estrategias para sobrevivir en el mercado tecnológico

Ante este escenario, los graduados buscan alternativas para no quedar relegados. Muchos optan por continuar estudios de posgrado, especialmente programas de maestría, con el fin de ganar tiempo y fortalecer su perfil profesional. Un egresado de Stanford comentó al Los Angeles Times que la inscripción en el llamado “quinto año” de maestría se ha incrementado notablemente en los últimos dos años.

Otros deciden ajustar sus expectativas, aceptando empleos en empresas menos conocidas o apostando por el emprendimiento y la creación de startups propias. Los expertos coinciden en que la clave está en complementar la formación técnica con habilidades que la IA no puede reemplazar fácilmente.

John David N. Dionisio, profesor de informática en Loyola Marymount University, recomendó a los estudiantes enfocarse en aprender a supervisar y trabajar junto a la inteligencia artificial. Aunque estas herramientas resuelven tareas repetitivas, diversos estudios muestran que el código generado por IA aún requiere revisión y correcciones por parte de profesionales experimentados.