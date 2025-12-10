ES OFICIAL | Confirman CORTE MASIVO de luz del 11 al 13 de diciembre hasta por 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Toma precaución! Del jueves 11 al sábado 13 de diciembre se realizará un corte de energía en diversas zonas y es importante verificar si tu distrito figura en la lista. Revisar esta información te ayudará a evitar contratiempos y planificar tus actividades sin inconvenientes.
NO TE PIERDAS: Autos y casas en subasta este 22 y 23 de diciembre: conoce los PASOS A SEGUIR para participar en los REMATES de Pronabi
¿En qué áreas se realizará la suspensión del servicio eléctrico?
Mediante un anuncio publicado en sus plataformas oficiales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) comunicó que llevará a cabo cortes programados a lo largo de esta semana, específicamente del 11 al 13 de diciembre. La compañía explicó que estas interrupciones forman parte de una serie de trabajos en su red, destinados a prevenir futuras fallas y a reforzar la infraestructura del sistema eléctrico.
En ese contexto, la entidad precisó que la suspensión del suministro se realizará por lapsos de varias horas y alcanzará zonas determinadas de la conocida ‘Ciudad Blanca’, Arequipa, comenzando desde este jueves 11.
Sectores afectados en el distrito de Vítor
- Primera Pampa
- Segunda Pampa
- Tercera Pampa
- Cuarta Pampa
- Virgen de Chapi
Horario del corte: desde 7:00 a. m. hasta 3:00 a. m. del día siguiente.
Zonas con interrupción del servicio en el distrito de Socabaya
- 4 de Octubre (zonas A, B y C)
- El Corredor del Golf
- El Edén de Lara
- El Ensueño
- Golf
- Residencial El Golf
- Villa El Golf
Motivo: trabajos de mantenimiento en redes de media tensión (corrección de punto caliente en la SED 3740).
Horario del corte: de 7:00 a. m. a 9:30 a. m.
TE INTERESA: ¿El viernes 26 de diciembre será feriado o día no laborable? Conoce qué dice El Peruano
Cortes programados para el viernes 12 de diciembre
SEAL confirmó que el viernes 12 de diciembre, el suministro eléctrico será suspendido entre 7:30 a. m. y 2:30 p. m. debido a trabajos de mantenimiento en redes de media tensión, que incluyen labores en líneas LMT y la reubicación de un poste. Las zonas afectadas serán las siguientes:
Distritos y urbanizaciones incluidas en la interrupción
José Luis Bustamante y Rivero:
- 13 de Enero
- Dolores
- Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
- Residencial Quinta Santa Cruz
Socabaya:
- 3 de Octubre
- Amauta
- Bartolomé Herrera
- Dolores
- Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
- Las Lomas de Tasahuayo
- Los Cisnes
- Los Olivos La Ollería
- Santa Lourdes
- Villa del Mar
Cerro Colorado:
- Challapampa
- La Goyoneche
- Ibárcena
- Las Buganvilas
- Mariscal Castilla
- Micaela Bastidas
- Semi-Rural
- Pachacútec (Grupos 2, 3, 7, 10, 12, 13 y 16, 19)
- Túpac Amaru Zona A
Zonas con corte adicional en la misma fecha
Además, la empresa informó que se realizará un segundo corte el mismo viernes 12, esta vez entre 8:00 a. m. y 1:00 p. m., por trabajos de modificación de armados en redes de media tensión. Las localidades específicas para este horario son: Urbanizaciones del distrito de La Joya (Asentamiento 6) y urbanizaciones del distrito de Mollendo: Asentamiento 5.
Cortes de luz programados para el sábado 13 de diciembre
SEAL anunció que el sábado 13 de diciembre se ejecutarán diversas interrupciones del servicio eléctrico por trabajos técnicos, con horarios diferenciados según cada distrito.
- La Joya (7:00 a. m. – 3:00 p. m.)
Las labores de cambio de postes y poda de árboles obligarán a suspender la energía en las siguientes urbanizaciones:
- La Pradera del Lago
Distritos con suspensión entre 7:30 a. m. y 12:30 p. m.
Las interrupciones continuarán en otras zonas debido a intervenciones en media tensión.
- Río Grande
- Chorunga
- Yanaquihua
- Base Rey
- Cerro Rico
Zonas de Cerro Colorado con corte de 7:30 a. m. a 9:30 a. m.
SEAL detalló una lista extensa de urbanizaciones que se quedarán sin energía por trabajos de mantenimiento:
- Ampliación Hijos Ciudad de Dios
- Apiaar
- Apima II La Alborada Cerro Colorado
- Apipa Sector II, III y IV
- Av. El Mirador de Yura
- Ciudad de Dios Zona 1
- Ciudad Municipal Sector 3, 4, 5, 6, 7 y 8
- Granjeros Unidos I
- Guardia Republicana del Perú
- Héroes de La Breña
- José Luis Bustamante y Rivero
- José Luis Bustamante y Rivero Sector V
- Las Canteras Sector Industrial
- Los Camineros Empleados
- Los Camineros Obreros
- Mercado Mayorista Zona “A”
- Nueva Arequipa
- Nueva Juventud
- Pedro Huillca Tecse
- Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I
- Peruano-Argentino-Boliviano Zona III
- Sor Ana de Los Ángeles Monteagudo Sector I, II, III, IV y V
- Taller Monserrat I y II (Ampliación)
- Upéis Trabajadores del Mercado Mayorista
- Víctor Raúl Haya de La Torre
- Villa del Cono Norte
- Villa El Salvador Zona A y B
- Villa San Juan
- Virgen de Chapi
Cortes en el distrito de Yura
Estas interrupciones también se aplicarán en diferentes sectores de Yura:
- A.V. Villa Cristo
- Ampliación Hijos Ciudad de Dios
- Av. El Mirador de Yura
- Cap. FAP José Abelardo Quiñones
- Ciudad de Dios zonas 1, 2, 3, 4 y 9
- El Altiplano Sector 1 (Zonas A, B y C)
- El Altiplano Sector 2 (Zona B)
- Elmer Faucett Profam Sector 1, 2 y 3
- José Abelardo Quiñónez II Etapa
- Upis Los Milagros
- Upis Los Milagros Zona I
- Villa Los Milagros
- Villa Los Milagros II Etapa
Tanto SEAL como Hidrandina pidieron a los residentes organizar sus actividades considerando todas las interrupciones programadas entre el jueves 11 y el sábado 13 de diciembre, con el fin de evitar contratiempos.