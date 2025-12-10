ES OFICIAL | Confirman CORTE MASIVO de luz del 11 al 13 de diciembre hasta por 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?

Se recomienda a los ciudadanos consultar la lista de áreas afectadas por el corte del servicio eléctrico para planificar sus actividades sin inconvenientes y evitar sorpresas.

Corte de luz: Entérate si tu distrito se verá afectado | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Corte de luz: Entérate si tu distrito se verá afectado | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¡Toma precaución! Del jueves 11 al sábado 13 de diciembre se realizará un corte de energía en diversas zonas y es importante verificar si tu distrito figura en la lista. Revisar esta información te ayudará a evitar contratiempos y planificar tus actividades sin inconvenientes.

¿En qué áreas se realizará la suspensión del servicio eléctrico?

Mediante un anuncio publicado en sus plataformas oficiales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) comunicó que llevará a cabo cortes programados a lo largo de esta semana, específicamente del 11 al 13 de diciembre. La compañía explicó que estas interrupciones forman parte de una serie de trabajos en su red, destinados a prevenir futuras fallas y a reforzar la infraestructura del sistema eléctrico.

En ese contexto, la entidad precisó que la suspensión del suministro se realizará por lapsos de varias horas y alcanzará zonas determinadas de la conocida ‘Ciudad Blanca’, Arequipa, comenzando desde este jueves 11.

Sectores afectados en el distrito de Vítor

Primera Pampa

Segunda Pampa

Tercera Pampa

Cuarta Pampa

Virgen de Chapi

Horario del corte: desde 7:00 a. m. hasta 3:00 a. m. del día siguiente.

Zonas con interrupción del servicio en el distrito de Socabaya

4 de Octubre (zonas A, B y C)

El Corredor del Golf

El Edén de Lara

El Ensueño

Golf

Residencial El Golf

Villa El Golf

Motivo: trabajos de mantenimiento en redes de media tensión (corrección de punto caliente en la SED 3740).

Horario del corte: de 7:00 a. m. a 9:30 a. m.

Cortes programados para el viernes 12 de diciembre

SEAL confirmó que el viernes 12 de diciembre, el suministro eléctrico será suspendido entre 7:30 a. m. y 2:30 p. m. debido a trabajos de mantenimiento en redes de media tensión, que incluyen labores en líneas LMT y la reubicación de un poste. Las zonas afectadas serán las siguientes:

Distritos y urbanizaciones incluidas en la interrupción

José Luis Bustamante y Rivero:

13 de Enero

Dolores

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán

Residencial Quinta Santa Cruz

Socabaya:

3 de Octubre

Amauta

Bartolomé Herrera

Dolores

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán

Las Lomas de Tasahuayo

Los Cisnes

Los Olivos La Ollería

Santa Lourdes

Villa del Mar

Cerro Colorado:

Challapampa

La Goyoneche

Ibárcena

Las Buganvilas

Mariscal Castilla

Micaela Bastidas

Semi-Rural

Pachacútec (Grupos 2, 3, 7, 10, 12, 13 y 16, 19)

Túpac Amaru Zona A

Zonas con corte adicional en la misma fecha

Además, la empresa informó que se realizará un segundo corte el mismo viernes 12, esta vez entre 8:00 a. m. y 1:00 p. m., por trabajos de modificación de armados en redes de media tensión. Las localidades específicas para este horario son: Urbanizaciones del distrito de La Joya (Asentamiento 6) y urbanizaciones del distrito de Mollendo: Asentamiento 5.

Cortes de luz programados para el sábado 13 de diciembre

SEAL anunció que el sábado 13 de diciembre se ejecutarán diversas interrupciones del servicio eléctrico por trabajos técnicos, con horarios diferenciados según cada distrito.

La Joya (7:00 a. m. – 3:00 p. m.)

Las labores de cambio de postes y poda de árboles obligarán a suspender la energía en las siguientes urbanizaciones:

La Pradera del Lago

Distritos con suspensión entre 7:30 a. m. y 12:30 p. m.

Las interrupciones continuarán en otras zonas debido a intervenciones en media tensión.

Río Grande

Chorunga

Yanaquihua

Base Rey

Cerro Rico

Zonas de Cerro Colorado con corte de 7:30 a. m. a 9:30 a. m.

SEAL detalló una lista extensa de urbanizaciones que se quedarán sin energía por trabajos de mantenimiento:

Ampliación Hijos Ciudad de Dios

Apiaar

Apima II La Alborada Cerro Colorado

Apipa Sector II, III y IV

Av. El Mirador de Yura

Ciudad de Dios Zona 1

Ciudad Municipal Sector 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Granjeros Unidos I

Guardia Republicana del Perú

Héroes de La Breña

José Luis Bustamante y Rivero

José Luis Bustamante y Rivero Sector V

Las Canteras Sector Industrial

Los Camineros Empleados

Los Camineros Obreros

Mercado Mayorista Zona “A”

Nueva Arequipa

Nueva Juventud

Pedro Huillca Tecse

Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I

Peruano-Argentino-Boliviano Zona III

Sor Ana de Los Ángeles Monteagudo Sector I, II, III, IV y V

Taller Monserrat I y II (Ampliación)

Upéis Trabajadores del Mercado Mayorista

Víctor Raúl Haya de La Torre

Villa del Cono Norte

Villa El Salvador Zona A y B

Villa San Juan

Virgen de Chapi

Cortes en el distrito de Yura

Estas interrupciones también se aplicarán en diferentes sectores de Yura:

A.V. Villa Cristo

Ampliación Hijos Ciudad de Dios

Av. El Mirador de Yura

Cap. FAP José Abelardo Quiñones

Ciudad de Dios zonas 1, 2, 3, 4 y 9

El Altiplano Sector 1 (Zonas A, B y C)

El Altiplano Sector 2 (Zona B)

Elmer Faucett Profam Sector 1, 2 y 3

José Abelardo Quiñónez II Etapa

Upis Los Milagros

Upis Los Milagros Zona I

Villa Los Milagros

Villa Los Milagros II Etapa