“La ciencia en el Perú es para valientes”: Denise Ruelas reflexiona sobre la brecha de género y los desafíos de investigar en el país

La científica peruana Denise Ruelas reflexiona sobre los desafíos de hacer ciencia en el Perú, la brecha de género , las barreras institucionales y sus proyectos de investigación tras recibir el premio L’Oréal, enviando un poderoso mensaje de perseverancia a los jóvenes.

Tras recibir el prestigioso reconocimiento de L´Oréal-UNESCO "Para las Mujeres en la Ciencia" 2025 (L’Oréal For Women in Science), la investigadora peruana Denise Ruelas Pacheco compartió una mirada honesta sobre la situación actual de la ciencia en el país. Desde la falta de políticas efectivas hasta las dificultades que enfrentan especialmente las mujeres científicas, la especialista hizo un llamado a no abandonar los sueños pese a las trabas del sistema.

La maternidad, la burocracia y la falta de apoyo: los obstáculos que frenan a las científicas peruanas

Denise no esquivó la realidad: dedicarse a la ciencia en el Perú es un reto diario. “Desafortunadamente, la ciencia en el Perú es para los valientes y muchas veces la burocracia mata la ciencia”, afirmó al describir el laberinto administrativo que retrasa investigaciones, compras de equipos y pagos básicos para tesistas.

Uno de los puntos más críticos que señaló es la falta de condiciones para que las mujeres continúen sus carreras científicas tras convertirse en madres. “No hay lactarios, no hay guarderías que permitan que mujeres que son madres puedan continuar ejerciendo su labor”, denunció. La maternidad —añadió— no debería convertirse en una brecha profesional, pero hoy lo es.

Aun así, su mensaje para la juventud fue contundente: “Nunca tiren la toalla. Apliquen a proyectos, a becas… alguna será para ustedes. No dejen de soñar”, manifestó para Wapa.pe.

Su motivación, el rol de las universidades y los proyectos que vienen

Sobre los motivos que la llevaron a postular al premio, Denise explicó que buscaba continuar la investigación iniciada durante su doctorado —realizado entre Francia y Perú— e involucrar a jóvenes de su laboratorio. También destacó la importancia de visibilizar las colecciones científicas, muchas de ellas olvidadas por falta de apoyo institucional.

“La gente no sabe qué animales viven en sus vecindarios… no tenemos un Museo de Historia Natural Nacional”, lamentó. Para ella, conocer la fauna nativa es clave para fortalecer la identidad y la educación científica en el país.

En cuanto al rol de la universidad, fue categórica: la institución brinda apoyo formal, pero la tramitología detiene el avance. “Es una pesadilla horrible… una firma puede trabar todo el proceso”, explicó. Propuso crear un área especializada solo para proyectos de investigación, pues actualmente los expedientes se mezclan con trámites de todo tipo.

A modo de reflexión final, la científica compartió una mirada que resume su trayectoria: “La ciencia es para quienes no se cansan. Ha sido mucho sacrificio, pero la ciencia puede cambiar vidas. No se rindan; alguna puerta se abrirá”.

¿Qué se viene para Denise?

La investigadora lidera actualmente dos proyectos principales:

Dieta de murciélagos con análisis de ADN, para entender su rol en la regeneración de bosques montanos y su posible vulnerabilidad al cambio climático.

Estudio de roedores andinos, enfocado en los mecanismos que les permiten adaptarse a ecosistemas fríos, húmedos y de gran altitud.

Ambas líneas de investigación involucran a seis jóvenes tesistas, quienes gracias a estos proyectos reciben incentivos económicos para continuar su formación.